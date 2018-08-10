İstanbul Yeni Havalimanı’nda test amaçlı ilk yakıt sevkiyatı gerçekleşti!

Tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda, açılışa 80 günden az kala bir ilk daha gerçekleşti. Karayolu yerine deniz yolu vasıtasıyla temin edilecek yakıt için kurulan İGA Yakıt İkmal Limanı’ndan, test amacıyla 63 bin tonluk ilk sevkiyat yapıldı.

İGA Yakıt İkmal Limanı, Türkiye’deki havalimanlarının yakıt kapasitesinin iki katına sahip olma özelliği taşıyor!

Petrol Ofisi’nden temin edilen ilk test yakıt, limana yakın olarak kurulan yakıt tanklarına aktarıldı. 116 bin ton yakıt taşıma kapasitesine sahip LR2 PIONEER isimli gemi, İGA Yakıt İkmal Limanı’na yanaşarak 63 bin tonluk yakıtı 12 km’lik boru hattı ile İstanbul Yeni Havalimanı içinde bulunan ve Türkiye’deki havalimanlarının yakıt kapasitesinin iki katı büyüklüğünde olan yakıt tanklarına aktardı. Deniz yolu aktarımı sayesinde, karayolu üzerinden yaklaşık 2250 adet nakliye aracı kullanımına gerek kalmadan ve yüksek maliyetler içermeyen bir operasyon hayata geçti.

İGA Yakıt İkmal Limanı: Yıllık 6 milyon metreküp yakıt alım kapasitesine sahip

İGA Yakıt İkmal Limanı’na, deniz yolu ile sağlanan altyapıyla dünyanın her bölgesinden, uygun maliyetler ile yakıt taşıma avantajı elde edilecek. Liman sayesinde yakıt baz fiyatı uygun olan bölgelerden yakıt temini ve ikmal güvenliği sağlanacak. İGA Yakıt İkmal Limanı, yıllık yaklaşık 6 milyon metreküp yakıt alım kapasitesine sahip. Deniz yolu sayesinde 8 bin 571 adet kara yolu nakliye aracı ile sefer yapılmasına gerek kalmadan, 3 seferde doldurulabilme imkanıyla önemli bir zaman, maliyet ve iş güvenliği sağlanacak. Liman, 7 gün 24 saat ikmal yapılabilecek şekilde hizmet verecek.

İYH’da günlük yakıt tüketimi 13 bin 200 metreküp olacak!

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu İstanbul Yeni Havalimanı’nın dünyada bu büyüklükte gemiler ile ikmal yapılabilen az sayıda havalimanından biri olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “İstanbul Yeni Havalimanı’nda her geçen gün önemli bir gelişmeyi daha hayata geçiriyoruz. Projenin önemli kilometre taşlarından biri olan ilk yakıt sevkiyatının gerçekleşmesinden dolayı gururluyuz. Havalimanımızın devreye girmesiyle uçaklara akaryakıt ikmal hizmeti verilebilmesi için ilk etapta günde 13 bin 200 metreküplük yakıtın temin edilmesi gerekeceğini öngörüyoruz. İstanbul Yeni Havalimanı’na söz konusu yakıtın karayolu ile getirilmesi durumunda günlük ortalama 315 adet aracın giriş çıkış yapması söz konusu olacaktı. Bu durumun İstanbul trafiğine getireceği ilave yükten dolayı deniz yoluyla yakıt getirmenin hem maliyetleri hem de operasyonel yükü hafifleteceğini düşünerek İGA Yakıt İkmal Limanı’nı hayata geçirdik. Böylelikle İstanbul Yeni Havalimanı’nda deniz yoluyla yapılan yakıt sevkiyatı ile taşıma maliyetlerini %41 oranında düşürüyoruz. Deniz yoluyla gelen geminin yalnızca tek seferde boşaltacağı yakıt, karadan ancak 1450 adet nakliye aracı ile sağlanabiliyor. Bu yüksek rakamı düşündüğünüzde deniz yoluyla sağlanan yakıtla çok daha güvenli ve önemli bir lojistik altyapı sağlıyoruz. Deniz lojistiği ile elde edilen zaman tasarrufu, maliyet avantajı ve iş güvenliği, operasyon için önemli bir optimizasyon sağlayacak ve operasyonel mükemmeliyet anlayışımıza hizmet edecektir.”

Petrol Ofisi’nin bu topraklarda kurulmuş, Türkiye’nin çok önemli bir değeri olduğuna vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, şöyle konuştu: “Petrol Ofisi, ‘Türkiye akaryakıt sektörü lideri’, ‘Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarı lideri’ ve ‘Türkiye’nin en büyük üç özel şirketinden biri’ unvanlarını geleneksel olarak korumaktadır ve ihtiyaç duyulan tüm yakıt çeşitlerini, kara, deniz ve hava araçlarına sağlayabilen yegâne şirket konumundadır. Havacılık yakıtları alanındaki markamız POAIR, Türkiye’nin birçok havalimanında gerçekleştirdiği jet yakıt ikmali ile havacılık yakıtları alanında en büyük iki firma arasında yer almaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında dünyanın önde gelen havayollarının da aralarında bulunduğu 180’den fazla yerli ve yabancı havayolu şirketine hizmet vererek Türkiye’de en fazla sayıda müşteriye ulaşan POAIR, güçlü altyapısı ile Türkiye’de eşitlenemez imkânlar sağlayan, en yüksek faal depolama kapasitesine sahip şirkettir. Petrol Ofisi, 77 yıldır olduğu gibi günümüzde de geçmişinden aldığı bu gücü yine Türkiye’nin gelişimi için paylaşıyor, Türkiye’yi geleceğe taşıyor, yarınların alt yapısını hazırlıyor. Dünyanın en önemli havalimanlarından biri olan İstanbul Yeni Havalimanı’na ilk yakıt tedarikini Petrol Ofisi gerçekleştirdi. İstanbul Yeni Havalimanı, hizmete girmesiyle birlikte modern yapısı, devasa kapasitesi, benzersiz nitelikleri ile Türkiye havacılık tarihini değiştirecek ve küresel arenada hak ettiği noktaya taşıyacak. İşte böylesine önemli bir tesisin; İstanbul Yeni Havalimanı’nın yapımında hizmet etmenin yanı sıra ilk yakıt tedarikini gerçekleştirmek, gerçekten de bizler için ayrı bir anlam ve çok özel bir gurur kaynağı olmuştur.”