İstanbul Valiliği işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal etmek isteyen 90 sanıklı davanın ikinci gününde, 25 sanık savunma yaptı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında oluşturulan binada yer alan 3 numaralı duruşma salonunda, sanıkların ifadelerinin alınmasına devam edildi.
Duruşmanın ikinci gününde, 6'sı tutuklu 19 sanık, savunmasını tamamladı. Böylece İstanbul Valiliğini işgal girişimine katılan 90 sanıklı davada, 29 sanığın ifadesi tamamlanmış oldu.
Mahkeme heyeti, sanık savunmalarına yarın devam edilmek üzere duruşmayı erteledi.
Anadolu Haber Ajansı
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