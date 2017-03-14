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İstanbul Valiliği işgal girişimi davası

14 Mart 2017 Salı 17:53
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FETÖ’nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini ele geçirmek isteyen 12'si tutuklu 90 askerin yargılandığı davada 25 asker, savunmasını tamamladı. Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi

İstanbul Valiliği işgal girişimi davası
İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal etmek isteyen 90 sanıklı davanın ikinci gününde, 25 sanık savunma yaptı. 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında oluşturulan binada yer alan 3 numaralı duruşma salonunda, sanıkların ifadelerinin alınmasına devam edildi. 

Duruşmanın ikinci gününde, 6'sı tutuklu 19 sanık, savunmasını tamamladı. Böylece İstanbul Valiliğini işgal girişimine katılan 90 sanıklı davada, 29 sanığın ifadesi tamamlanmış oldu. 

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarına yarın devam edilmek üzere duruşmayı erteledi. 


Anadolu Haber Ajansı
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