İstanbul Moda-Tasarım Festivali ve Alışveriş Şenliği başladı

İSTANBUL (AA) - Kadına yönelik ürünlerden söyleşilere, sosyal sorumluluk etkinliklerinden gezi çekilişlerine kadar dolu dolu geçecek İstanbul Moda-Tasarım Festivali ve Alışveriş Şenliği (IstFest), Sirkeci Garı'nda başladı.

IstFest'in açılışı, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Ticaret odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Festivali düzenleyen Önder İş Dünyası Sanayici ve İşadamları Derneğinin (ÖNSİAD) Başkanı Rasim Erdoğmuş, bu yıl ilkini düzenledikleri festivalin 15 Nisan akşamı sona ereceğini bildirdi. Erdoğmuş, Instagram ve diğer sosyal medya ağları aracılığıyla butik eserlerini satışa sunan 100'e yakın kadın tasarımcının, özgün tasarımlarını 65 stantta indirimli olarak sergilediğini ifade ederek, ulaşım ağlarının merkezinde, turistik bir noktada bulunan Sirkeci Garı'nda girişimci iş kadınlarını bir araya getirdiklerini anlattı.

Katılımcılara, kadına yönelik ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Erdoğmuş, "İçeriği çok dolu... Gelinlikten abiyeye, eşarptan çantaya, bijuteriden aksesuara ve ev tekstiline kadar her şey bu festivalde var. Fiyatlar indirimli." diye konuştu.

Katılımcı firmalar arasında büyük firmaların da bulunduğunu ve etkinliğin bir festival ruhuyla düzenlendiğini ifade eden Erdoğmuş, ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Erdoğmuş, ilgiye göre festivali Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde de düzenleyebileceklerini bildirdi.

- "Etkinlik tekstil ekonomisi için örnek teşkil ediyor"

Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve ÖNSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Yusuf Gecü de etkinliğin tekstil ekonomisi için örnek teşkil ettiğini ve kadınların ticari hayatta daha etkin yer alması için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

ÖNSİAD Kadın Girişimciler Komisyonu Başkanı Esra Sağlık ise etkinliğe girişin ücretsiz olduğunu bildirdi.

- Instagram'ın kadın girişimcileri IstFest'te

Festivalde, 100'e yakın kadın tasarımcının Instagram üzerinden satışını yaptığı butik giysi ve aksesuarlar da müşterilerle buluştu. Özgün tasarımlarını Instagram'ın ardından IstFest'te sergileyen tasarımcı Gönül Kolat Susam, Instagram'da 800 bine yakın takipçisi olduğunu bildirdi.

Susam, internetten abiye tasarımı işine 2007 yılında blog yazılarıyla başladığını, çalışmalarını 5 yıldır da Instagram'da sergilediğini ifade ederek, "Özellikle düğün hazırlığındaki kadınlara giysi modeli beğendirmekten keyif aldığım için bu işe yöneldim. Bugüne kadar binin üzerinde kadının gelinlik ve nişan elbisesini tasarladım. Tasarımda daha çok müşterinin zevkleri ve bütçesi belirleyici oluyor." şeklinde konuştu.

Anadolu Haber Ajansı