banner100

banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

İstanbul merkezli mazot hırsızlığı operasyonu

21 Mart 2017 Salı 12:23
Bu haber 464 kez okundu

İstanbul ve Kocaeli'de tırların deposundan çaldıkları mazotu Küçükçekmece ve Bahçelievler'de kurdukları kaçak akaryakıt deposunda sattıkları iddia edilen 26 kişi yakalandı

İstanbul merkezli mazot hırsızlığı operasyonu
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Kocaeli'de, tırların deposundan çaldıkları mazotu sattıkları öne sürülen 26 kişi gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli ile Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde, tır parklarındaki tırların deposundan mazot çalan şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi ve istihbarat çalışmasının ardından kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri, 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Ali R'nin (50) de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Zanlıların mazot hırsızlığında kullandıkları araçlara da el konuldu. Araçlarda, tırlardan mazot çalmak ve depolamak için özel bir düzenek bulunduğu tespit edildi.

Bu arada, çalınan mazotun, Bahçelievler ve Küçükçekmece'de şüpheliler tarafından kurulan kaçak akaryakıt deposunda litresi 3,5 liradan satıldığı belirlendi. Bu depolarda yapılan aramalarda da çalıntı mazot satışında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 

Ayrıca zanlılardan birinin, bir tır şoförünün cüzdan ve cep telefonunu çaldığı, çalıntı banka kartıyla ATM'den para çekerken görüntüsünün güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

İstanbul ve Kocaeli'de mazot hırsızlığının yanı sıra bazı oto hırsızlığı olaylarına da karıştıkları belirtilen 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.