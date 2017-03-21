İstanbul merkezli mazot hırsızlığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Kocaeli'de, tırların deposundan çaldıkları mazotu sattıkları öne sürülen 26 kişi gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli ile Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde, tır parklarındaki tırların deposundan mazot çalan şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi ve istihbarat çalışmasının ardından kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri, 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Ali R'nin (50) de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Zanlıların mazot hırsızlığında kullandıkları araçlara da el konuldu. Araçlarda, tırlardan mazot çalmak ve depolamak için özel bir düzenek bulunduğu tespit edildi.

Bu arada, çalınan mazotun, Bahçelievler ve Küçükçekmece'de şüpheliler tarafından kurulan kaçak akaryakıt deposunda litresi 3,5 liradan satıldığı belirlendi. Bu depolarda yapılan aramalarda da çalıntı mazot satışında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ayrıca zanlılardan birinin, bir tır şoförünün cüzdan ve cep telefonunu çaldığı, çalıntı banka kartıyla ATM'den para çekerken görüntüsünün güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

İstanbul ve Kocaeli'de mazot hırsızlığının yanı sıra bazı oto hırsızlığı olaylarına da karıştıkları belirtilen 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Haber Ajansı