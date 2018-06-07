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İstanbul manzaraları çikolatada sanata dönüştü

Şölen, gravür sanatını madlen çikolatanın eşsiz lezzetiyle buluşturarak Türkiye çikolata pazarında bir ilke imza atıyor. Yüzyıllardır dünyanın kültürel ve tarihi açıdan en gözde kentlerden biri olan İstanbul’un siluetleri, Şölen İstanbul Koleksiyonu’nda bir araya geliyor. Kız Kulesi’nden Galata’ya, Ayasofya’dan Boğaziçi manzaralarına kadar pek çok tarihi mirası içinde bulunduran İstanbul Koleksiyonu, Ramazan Bayramı döneminde satışa sunulacak.

İstanbul manzaraları çikolatada sanata dönüştü

Şölen, gravür sanatını madlen çikolatanın eşsiz lezzetiyle buluşturarak Türkiye çikolata pazarında bir ilke imza atıyor. Yüzyıllardır dünyanın kültürel ve tarihi açıdan en gözde kentlerden biri olan İstanbul’un siluetleri, Şölen İstanbul Koleksiyonu’nda bir araya geliyor. Kız Kulesi’nden Galata’ya, Ayasofya’dan Boğaziçi manzaralarına kadar pek çok tarihi mirası içinde bulunduran İstanbul Koleksiyonu, Ramazan Bayramı döneminde satışa sunulacak.

07 Haziran 2018 Perşembe 13:00
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İstanbul manzaraları çikolatada sanata dönüştü

Çikolata sektörünün en yenilikçi markalarından Şölen, İstanbul Koleksiyonu ile bir ilke imza atıyor. Madlen çikolatanın inceliği ile dünyanın kültürel ve tarihi açıdan gözde şehirlerinden olan İstanbul siluetlerini gravürlü çikolatada bir araya getiriyor.

Şölen İstanbul Koleksiyonu, Kız Kulesi, Galata, Ayasofya ve Boğaziçi manzaralarını madlen çikolatanın benzersiz lezzetiyle buluşturuyor. İlk kez Ramazan Bayramı’nda satışa sunulacak olan İstanbul Koleksiyonu, hem tadıyla hem de şıklığıyla bayram ikramlarının gözdesi olacak.

İstanbul Koleksiyonu, 212,5 gramlık kutu içerisinde 50 adet ürünle, Ramazan Bayramı döneminde tüketicilerin beğenisine sunulacak.

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