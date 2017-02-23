İSTANBUL (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetin aldığı kararlar sayesinde gelecek dönemde yakalanan siyasi istikrar ve güvenle faizlerin düşeceğini söyledi.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) ile TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ iş birliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle gerçekleştirilen İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı başladı.

Fuarın açılışında konuşan Tüfenkci, kırtasiye sektörünün Türkiye'de büyüme potansiyeli olduğunu kaydederek, "Hem sektörün ticaret hacmini, hem üretimi geliştirelim. Aynı zamanda da gençlerimizi, çocuklarımızı hem de ofis anlamında yetişkinlerimizi sağlıklı ürünlerle buluşturalım." diye konuştu.

Yeni trendlerin ve sağlıklı ürünlerin, üreticiler, tüketiciler ve bu işi yapanların bu fuarda buluştuğunu dile getiren Tüfenkci, sektörden daha fazla verim almak istediklerini söyledi.

Tüfenkci, Türk ekonomisinin 2002'den bu yana büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını ifade ederek, küresel ekonomik sıkıntılara rağmen ülkenin büyümeye devam ettiğini aktardı.

Türkiye'nin geçen yıl içinde "Bu yüzyılda olmaz denilen" bir olayla karşı karşıya kaldığını dile getiren Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişiminden bahsetti.

Tüfenkci, milletin tarihi ve destansı sivil direnişiyle darbenin durdurulduğunu kaydederek, hükümet olarak aldıkları kararlarla darbe girişiminin etkilerini en aza indirdiklerini, kalan etkilerden de kısa süre içerisinde tamamen kurtulunacağını bildirdi.

- "Döviz kurundaki oynaklık en aza inecek"

Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerinin "siyasi" ve "haksız" olduğunu belirterek, Türkiye'nin aynı görünüme sahip ülkelerle arasında büyük farklılıklar bulunduğunu söyledi.

Buna rağmen her not indiriminden sonra Türkiye'nin ve milletin bu kuruluşları şaşırtacak şekilde büyük sıçramalar yaptığını dile getiren Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Geçen yılın sonları ve 2017'nin başlarında döviz kurlarındaki suni artışlar piyasalar tarafından olumsuz olarak algılatılmak istenmiştir. Bu algı operasyonundan sonra gördüğünüz gibi döviz kurlarında düşüşler var. İnşallah 16 Nisan'dan sonra döviz kurlarındaki oynaklığın en aza indiğine şahit olacağız. Şubat ayına baktığımızda TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performans gösteren para birimlerinin başında gelmektedir. 1 Şubat'ta 3,77 seviyesinde işlem gören dolar kuru 21 Şubat itibarıyla 3,62 seviyelerinde işlem görmektedir. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin almış olduğu kararlar ve milletimizin gayretiyle faiz lobilerinin saldırılarına karşı faizlerin de, önümüzdeki dönem içerisinde yakalanan siyasi istikrar ve güvenle birlikte düştüğüne hep birlikte şahit olacağız."

- "Kırtasiye sektöründeki ihracatımız artıyor"

Tüfenkci, 18 ülkeden 165 firma ve 216 markanın fuarda yer aldığı bilgisini vererek, böyle geniş katılımlı bir fuarı gerçekleştirmenin dahi algı operasyonlarına karşı güçlü duruşun göstergesi olduğunu söyledi.

Ekonomi anlamında Türkiye'nin müthiş bir potansiyele sahip olduğunu ve olağanüstü girişimcilerinin bulunduğunu dile getiren Tüfenkci, "Tüm dünyayı etkileyen küresel ekonomik krizden sonra kırtasiye sektöründeki ticaret hacmimiz yüzde 22 oranında arttı. 2010 yılında 2,2 milyar dolar olan kırtasiye ihracatımız bugün 3,2 milyar dolara yükseldi." diye konuştu.

Tüfenkci, 2010'da 4,8 milyar dolar olan kırtasiye ithalatının bugün 5,3 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, özellikle 2011-2013 arasında kırtasiye ihracatının yüzde 35 gibi yüksek bir büyüme oranını yakaladığını bildirdi.

Geçen yıl kırtasiye ihracatının yüzde 2,2 artarak 3,2 milyar dolara, ithalatın ise yüzde 1,5 azalarak 5,3 milyar dolara gerilediğini dile getiren Tüfenkci, "Bizim bu noktada ithalatımız daha yüksek. Özellikle yerli üreticilerimize bu anlamda geniş bir alan var. Bu alanları özellikle yerli kırtasiye üretimi noktasında, bu açığı kapatma konusunda, seferber olurlarsa ihracatımızı artırabiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Sağlığa zararlı üretim azalıyor"

Tüfenkci, yeni pazarlara girme konusunda üreticilerin istekli olduğuna değinerek, bu konuda destek vereceklerini vurguladı.

Her pazarın farklı ürün talebi olduğunu dile getiren Tüfenkci, esnek üretim kapasitesine sahip Türk üreticilerine yeni pazarlara gidip farklı talepleri dikkate alıp ona göre üretim yapılması çağrısında bulundu.

Tüfenkci, Bakanlık olarak yaptıkları denetimlerde sağlığa zararlı maddelerin kırtasiye ürünlerinde her geçen yıl daha az ürün üretildiğini belirterek, geçen yıl 1,5 milyon adet ürünün denetlendiğini, bu denetimler neticesinde sağlığa zararlı ürünlerin yüzde 1'lere kadar indiğinin görüldüğünü bildirdi.

Türkiye'nin üretim ve ihracata dayalı büyüme modeline sahip olduğunu belirten Tüfenkci, "Kırtasiye ve ofis malzemeleri üreten sektöre de üretim ve ihracatı artırma yolunda yürümeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

Tüfenkci, geçen yıl ihracatın canlanması için ihracata verdikleri desteklerden bahsederek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz daha kaliteli üreteceğiz ve inşallah daha çok satacağız. Dünyada girmedik pazar bırakmayacağız. Hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yapılacak çok iş, atılacak çok adım olduğunu biliyoruz. Zaman kaybetme niyetinde değiliz. Yolumuza devam ediyoruz. Yatırımların her türlüsünü destekliyoruz. Tıkandığınız her noktada Bakanlığın yetki ve görev alanlarındaki bütün konularda başvurabileceğiniz gibi bizim dışımızdaki alanlarda da sorunları çözme konusunda üzerimize düşen görevi yaparız."

Tüfenkci, konuşması sonrası fuarın açılış kurdelesini kestikten sonra stantlarda incelemelerde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı