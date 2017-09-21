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İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

21 Eylül 2017 Perşembe 14:22
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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
ANKARA (AA) - 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğleden sonra İstanbul Avrupa yakası ile boğaz çevresinde, akşam saatlerinden sonra ise il genelinde yerel olarak gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

Yağışların yarın sabah Anadolu yakası başta olmak üzere etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Yağışların yerel şekilde kuvvetli olacağı ve metrekareye 10 ila 40 kilogram yağış düşeceği öngörülüyor.

İstanbul'da vatandaşların ani su baskını, ulaşımda aksama, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Öte yandan, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde de gece saatlerinde başlaması ve yarın akşama kadar sürmesi beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlar, muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.


Anadolu Haber Ajansı
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