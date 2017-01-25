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İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

25 Ocak 2017 Çarşamba 12:28
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İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren başlayacağı açıklanan kar yağışı, perşembe, cuma ve cumartesi günleri aralıklarla devam edecek.

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI
İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak.

AA muhabirinin Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, şehir genelinde etkili olması beklenen kar yağışıyla hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşmesi bekleniyor.

Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan kar yağışı gecenin ilk saatlerinden itibaren tüm şehri etkisi altına alacak.

Ayrıca Çarşamba günü hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli poyraz bekleniyor.

İstanbul genelinde Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri de aralıklarla yağması beklenen kar yağışı şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde 15, sahil kesimlerinde ise 5-10 santimetre arasında bir kalınlığa ulaşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "kar" önlemi
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (AKOM) de meteorolojiden alınan ihbar doğrultusunda, kent genelinde beklenen kar yağışına hazırlıklı olacak. Bu kapsamda AKOM, 7 bin personel ve bin 347 aracın katılacağı tüm birimleri ile görev yapacak.

Pazar günü şehri terk etmesi beklenen kar yağışının, bu ayın ilk haftasında İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı gibi olması beklenmiyor.

Anadolu Haber Ajansı
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