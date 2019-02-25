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İstanbul Havalimanı hisselerinin devri için başvuru yapıldı

Kolin İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'nı inşa eden konsorsiyumdaki hisselerinin devri için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

İstanbul Havalimanı hisselerinin devri için başvuru yapıldı

Kolin İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'nı inşa eden konsorsiyumdaki hisselerinin devri için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:54
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İstanbul Havalimanı hisselerinin devri için başvuru yapıldı

Kolin İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA'daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık-İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı. İGA'nın ortakları Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon Havacılık-İnşaat yüzde 20'şer pay sahibiydi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, söz konusu başvuru Kolin İnşaat'ın İGA Havalimanı İşletmesi, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi, İGA Güvenlik Hizmetleri, CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri, CMLKK Liman İşletmesi ve CMLKK Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri'nde bulunan hisselerinin devri için yapıldı.Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı'nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA'daki hisselerinin devri için şirketin ortaklarıyla görüşme içinde olduğunu Ocak ayında duyurmuştu.İGA, Temmuz ayında 1.79 milyar liralık artırıma gitmiş, ardından Aralık ayında da sermayesini yüzde 1.1 milyar lira yani 18 oranında artırarak 7.4 milyar liraya yükseltmişti. Şirketin sermayesi böylece iki artırımla yüzde 66 yükselmişti.

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Havalimanı
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