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İstanbul gençlik festivali başlıyor

Türk Telekom ana sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali (İGF) 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Gençlere; kültür sanat etkinliklerinden, robotik atölyelere, spor aktivitelerinden, söyleşilere ve konser etkinliklerine kadar zengin bir içerik sunan İGF, Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olmayı hedefliyor. Gençlerin dolu dolu zaman geçireceği festival için Türk Telekom bir tanıtım filmi de hazırlarken, filmde rol alan gençler, herkesi Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ne davet ediyor.

İstanbul gençlik festivali başlıyor

Türk Telekom ana sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali (İGF) 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Gençlere; kültür sanat etkinliklerinden, robotik atölyelere, spor aktivitelerinden, söyleşilere ve konser etkinliklerine kadar zengin bir içerik sunan İGF, Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olmayı hedefliyor. Gençlerin dolu dolu zaman geçireceği festival için Türk Telekom bir tanıtım filmi de hazırlarken, filmde rol alan gençler, herkesi Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ne davet ediyor.

20 Nisan 2018 Cuma 14:48
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İstanbul gençlik festivali başlıyor

İstanbul Gençlik Festivali (İGF) Türk Telekom ana sponsorluğunda bu yıl ikinci kez düzenleniyor. 2-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek İstanbul Gençlik Festivali’nde gençleri; eğlenecekleri, vizyon kazanacakları, kendilerini ifade edecekleri, ilk kez deneyimleyecekleri etkinliklerle dolu 5 gün bekliyor. Festivalde; konser, eğlence, kültür-sanat, bilim teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk, turnuva, e-oyunlar ve daha birçok alanda onlarca etkinlik gerçekleştirilecek. Katılımcılar, robotik atölyelerde teknolojik deneyimler yaşarken, Türkiye’nin en büyük gezici dijital sergisini de gezebilecekler. Ayrıca, gençler kurulan Türk Telekom Muud sahnesinde sevdikleri sanatçıların konserleriyle eğlenecek; söyleşi sahnesinde, alanında birbirinden değerli konuşmacıları dinleyecekler. Katılımcılar Türkiye’nin ilk yerli dijital klavye uygulaması Tambu alanında yer alan karakterlerini kullanarak kendi hikayelerini anlatabilecekler. Türk Telekom’un gençlik markası Self alanında da gençler birçok konseri takip edebilecek, birbirinden eğlenceli aktivitelere katılabilecekler.

Türk Telekom’un oyun platformu Playstore da gençleri dijital oyun dünyasının en sevilen oyunlarıyla buluşturacak. Futboldan basketbola zengin içeriğe sahip, Tivibu Spor alanında ise UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin yanı sıra birçok içerik gençlere dolu dolu spor içeriği sunulacak. Gençlerle Türkiye’nin en sevilen markalarını, sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurumlarını, üniversitelerini bir araya getiren, kültür sanat etkinliklerinden, robotik atölyelere, spor aktivitelerinden, söyleşilere ve konser etkinliklerine zengin bir içerik sunan İGF, Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olmayı hedefliyor. Ayrıca festivalin ana sporu Türk Telekom da tüm gençleri festivale davet eden bir film hazırladı. Herkesi 2-6 Mayıs tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ne davet eden filme aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Anahtar Kelimeler:
İGF
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