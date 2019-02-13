İstanbul'da tanzim satışına yoğun ilgi

Hafta başı büyükşehirlerde uygulamaya konan tanzim satışlardan, rakamlar gelmeye başladı. Gelen rakamlar; İstanbulluların en çok domates aldığını, onu soğanın takip ettiğini gösteriyor.
300 TON SATIŞ YAPILDI
Tanzim satışın başladığı 11 Şubat 2019 Pazartesi günü, İstanbul'daki tanzim satış noktalarında toplamda 300 ton satış gerçekleşti. En çok satılan ürün 118 tonla domates olurken, en az satılan ürün ise 1 tonla sivri biber.
İstanbul'da ilk gün hangi ürün ne kadar satıldı:
Domates 118 ton
Soğan 73 ton
Patates 70 ton
Ispanak 16 ton
Salatalık 15 ton
Patlıcan 2.7 ton
Çarliston biber 2 ton
Sivri biber 1 ton
ÜRETİCİ İLÇELER DE İSTİYOR
Öte yandan sebze-meyve tarımı yapılan İstanbul'un dışında kalan ilçeler; Şile, Silivri, Çatalca, Adalar ve Arnavutköy sakinleri de tanzim satış noktası kurulmasını talep ediyor.