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İstanbul'da tanzim satışına yoğun ilgi

Ucuz sebze-meyve satmak için başlanan tanzim satış uygulamasında, İstanbul'da ilk gün 300 ton satış yapıldı. Gününde en çok satılan ürünü ise 118 tonla domates oldu.

İstanbul'da tanzim satışına yoğun ilgi

Ucuz sebze-meyve satmak için başlanan tanzim satış uygulamasında, İstanbul'da ilk gün 300 ton satış yapıldı. Gününde en çok satılan ürünü ise 118 tonla domates oldu.

13 Şubat 2019 Çarşamba 14:55
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İstanbul'da tanzim satışına yoğun ilgi

Hafta başı büyükşehirlerde uygulamaya konan tanzim satışlardan, rakamlar gelmeye başladı. Gelen rakamlar; İstanbulluların en çok domates aldığını, onu soğanın takip ettiğini gösteriyor.

300 TON SATIŞ YAPILDI

Tanzim satışın başladığı 11 Şubat 2019 Pazartesi günü, İstanbul'daki tanzim satış noktalarında toplamda 300 ton satış gerçekleşti. En çok satılan ürün 118 tonla domates olurken, en az satılan ürün ise 1 tonla sivri biber.

İstanbul'da ilk gün hangi ürün ne kadar satıldı:

Domates    118 ton
Soğan    73 ton
Patates    70 ton
Ispanak    16 ton
Salatalık    15 ton
Patlıcan    2.7 ton
Çarliston biber    2 ton
Sivri biber    1 ton


ÜRETİCİ İLÇELER DE İSTİYOR
Öte yandan sebze-meyve tarımı yapılan İstanbul'un dışında kalan ilçeler; Şile, Silivri, Çatalca, Adalar ve Arnavutköy sakinleri de tanzim satış noktası kurulmasını talep ediyor.

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Tanzim SatışıTanzim Satış Noktaları
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