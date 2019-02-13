İstanbul'da tanzim satışına yoğun ilgi

Hafta başı büyükşehirlerde uygulamaya konan tanzim satışlardan, rakamlar gelmeye başladı. Gelen rakamlar; İstanbulluların en çok domates aldığını, onu soğanın takip ettiğini gösteriyor.

300 TON SATIŞ YAPILDI

Tanzim satışın başladığı 11 Şubat 2019 Pazartesi günü, İstanbul'daki tanzim satış noktalarında toplamda 300 ton satış gerçekleşti. En çok satılan ürün 118 tonla domates olurken, en az satılan ürün ise 1 tonla sivri biber.

İstanbul'da ilk gün hangi ürün ne kadar satıldı:

Domates 118 ton

Soğan 73 ton

Patates 70 ton

Ispanak 16 ton

Salatalık 15 ton

Patlıcan 2.7 ton

Çarliston biber 2 ton

Sivri biber 1 ton



ÜRETİCİ İLÇELER DE İSTİYOR

Öte yandan sebze-meyve tarımı yapılan İstanbul'un dışında kalan ilçeler; Şile, Silivri, Çatalca, Adalar ve Arnavutköy sakinleri de tanzim satış noktası kurulmasını talep ediyor.