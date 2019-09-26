İstanbul'da şiddetli deprem!

İstanbul'da saat 13.59 sıralarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü yine Marmara denizinde Silivri açıklarıydı.

İstanbul'da büyük bir deprem meydana geldi. Son birkaç gündür sallanan İstanbul'da bu sefer depremin büyüklüğü 5.8'di. Bu korkutucu depremin ardından vatandaşlar panik içinde binaları boşaltarak yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Panik yatıştıkça insanların kafasında yeni sorular belirdi.

Korkutan deprem sonrası okullar boşaltıldı ve valilikten yapılan açıklamaya göre tatil edildi.

Deprem sonrası telefona sarılan vatandaşların yoğun telefon aramaları sonucu telefon operatörlerinin iletişim ağları çöktü ve iletişim sağlanamadı. İnternet üzerinden iletişimle yetinen vatandaşlar GSM operatörlerinin yine bir doğal afette yeterli hizmeti verememesi sonucu hayal kırıklığı yaşadı.

AVCILAR'DA CAMİ MİNARESİ YIKILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından Şirinevler'de yan yatan bir binanın tahliye edildiğini, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştuğunu bildirdi.

İlk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar'da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, Şirinevler'de yan yatan bir binanın tahliye edildiği, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, olası ihtiyaca karşın AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliğine destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar'daki AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden 80 AFAD arama kurtarma uzmanının İstanbul'a sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, haberleşme hatlarındaki sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Depremin gerçekleştiği noktaya en yakın yerleşim yerinin, 21,99 kilometre ile Silivri'nin merkezi olduğu anımsatılan açıklamada, depremin ardından, en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 18 artçı meydana geldiği bildirildi.

"YAN YATAN BİNAMIZ YOK"

Bahçelievler Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın "Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edildi" açıklamasına yanıt verdi. Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şirinevler'de ve Bahçelievlerimizde yan yatmış bir binamız yoktur" denildi.

Bahçelievler Belediyesi resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Şirinevler'de ve Bahçelievlerimizde yan yatmış bir binamız yoktur. Binada sadece sıva çatlakları oluşmuştur. Herhangi bir riskli durumumuz yoktur. Komşularımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

"DEPREM KAHİNİ" UYARMIŞTI!

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, tahminlerini yayınladığı internet sitesinde uyarılarda bulunuyor. Deprem kahini Frank Hoogerbeets özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarmıştı.

Hoogerbeets, Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri sitesinde açıkladı.

Deprem Kahini, "Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem Orta Anadolu'da da olabilir İstanbul yakınlarında da olabilir." diyerek Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu vurgulamıştı.

Üç yıldır yoğun gözlemler yapan Hoogerbeets tahminini Güneş Sistemi Geometri Endeksi'ne dayandırıyor.

Hoogerbeets, üç yıldır yoğum gözlemler yaptığını ve gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor.

Hoogerbeets, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda bu tahminleri için gezegenlerin ve ayın pozisyonlarına baktığını ve bunun için özel olarak geliştirdiği 'Solpage' adlı bir bilgisayar programından faydalandığını açıklamıştı.

Şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun da depremlere yol açacağını söyleyen Hoogerbeets, Kuzey Anadolu Fay Hattının İstanbul'da beklenen depremi oluşturabileceğini söyleyerek özelillikle de Ağustos sonu ve Eylül başını deprem için muhtemel tarihler olarak vermişti. Hollandalı kahinin uyarısı tarihi tam tutturamasa da oldukça isabetli oldu.

"DAHA BÜYÜĞÜ OLMAZ DİYEMİYORUZ"

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6 şiddetindeki depremi uzmanlar yorumladı.

"HERKES KENDİ BİNASINA BAKSIN"

ODTÜ Öğretim Üyesi Haluk Sucuoğlu:

''Tahmin ediyorum ki bu deprem daha önce üç gün önce olan depremden bağımsız bir deprem. Fayın başka bir kısmının kırılmış olması gerekiyor. Zaten gerekli açıklamayı yaparlar. Bunun bağımsız ve yeni bir deprem olduğunu düşünüyorum. Tabi 6 daha ciddi. 6 olunca yavaş yavaş orta şiddetli deprem sınıfına girmiş oluyor. Belki şöyle değerlendirmek lazım.

Bildiğimiz bir şey var; bu deprem bir faydalı deprem olarak da görülebilir. Silivri bundan etkilenmiştir, bazı binalarda hasarlar olabilir. Şöyle yararlanabiliriz; herkes kendi binasına daha dikkatli bakar. Bu bir ön test diye değerlendirilebilir. Eğer binalarda daha önce olmayan çatlaklar, hasarlar varsa; o bina depreme dayanıklı değildir. Bunu doğru değerlendirmek lazım.

Etkili bir deprem. Bunun yerleşim yerlerindeki sonuçlarını iyi değerlendirmek lazım. 6'lık deprem; İstanbul depremi 7 civarında olacaksa onun enerjisini azaltmış olmaz. Başka türlü değerlendirmeliyiz bunu.''

BİR BİLİM İNSANI OLARAK ENDİŞELENDİM"

Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy:

''Çok şiddetli hissettim ama çok kısa sürdü. 6’lık bir depremin enerjisi yer kabuğunu da kırabilir. Kırsal kesimlerde hasar da verebilir. Silivri çevresindeki kötü yapılar etkilenmiş olabilir. 4,6 büyüklüğündeki deprem kuzey Anadolu fayının tam üstündeydi ama bu da Silivri açıklarında olduğu için büyük ihtimalle aynı fay üzerindedir. 6’lık bir depremin olması bir bilim insanı olarak biraz endişelendirdi beni açıkças. Öncü mü yoksa müstakil bir deprem mi bunu bilme şansımız yok. Ama bağımsız bir deprem ise giderek küçülmesi lazım ama daha büyüğü gelmez diyemeyiz.''