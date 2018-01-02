İstanbul'da 6 metro projesi rafa kalktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş döneminde ihalesi yapılan 6 metro projesini rafa kaldırdı. Topbaş döneminde “Borçlanma yoluyla inşası planlanıp, ekim ayında İBB Meclis toplantısında oy çokluğuyla onaylanan 2018 yılı bütçesinde yer alan 6 metro hattını iptal edildiği öğrenildi.

Hürriyet Gazetesi'nden Fatma Aksu'nun haberine göre, İBB kaynakları konuyla ilgili açıklama yapmazken, söz konusu ihalelerin hayata geçmesi için, 925 milyon euro borçlanma kararı almıştı.

İBB Meclisi, Uysal’a, ihalesi gerçekleştirilen ve inşaatlarına başlanan ve 12 milyar 859 milyon 636 bin 112 liraya ihale edilen 6 metro inşaatı için 925 milyon euro borçlanma yetkisi vermişti. Karara göre, Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı için 120, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı için 170, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için 175, Kirazlı-Halkalı metro hattı için 170, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı için 70 ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hattı için 220 milyon olmak üzere toplamda 925 milyon euro dış finans bulunacaktı.

Alarko, iptal kararını duyurdu

Çalışmalarına 12 Ağustos 2017 tarihinden başlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu’nun ihalesinin ardından, bugün de Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko’nun yer aldığı ortak girişimin 1.6 milyar lira bedelle sözleşme imzaladığı Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu inşaat ve elektromekanik sistemleri ihalesinin iptal edildiği duyuruldu.

Yılın son haftasında da Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu yapım ihalesi benzer şekilde iptal edilmişti.