İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KAN VERİYOR

Senede 3 kez İstanbul’da yaklaşık30 üniversiteye misafir olan Kızılay ekipleri bu sayede düzenli olarak kanbağışı toplamış oluyor. 40 bin öğrencisiyle en çok öğrenciye sahip vakıfüniversitesi olma özelliğini taşıyan İstanbul Aydın Üniversitesi’nde çok yoğunbir şekilde kan bağışı yapılıyor. Kan bağışı yapan öğrenciler arasında muhtelifgörüşler mevcut. Kan bağışı yapan bir öğrenci kan bağışı yapma sebebiniaçıklarken “Bugün sana yarın bana” diyerek sağlıklı iken kıymetini bilipihtiyaç sahiplerine kanı ulaştırmak gerektiğini belirtiyor. Ancak kan bağışıyapan herkesin motivasyonu aynı değil. “Kan vermek sağlıklı olmak için önemli”diyen bir başka öğrenci İstanbul Aydın Üniversitesi’nde kurulan Kızılay çadırınıngüzel bir etkinlik olduğunu belirterek kan verme amacını açıklıyor.

İSTEYİP KAN VEREMEYEN DE VAR

İstanbul Aydın Üniversitesi’ndekurulan Kızılay çadırına ilgi çok yoğun. Ancak her isteyen de kan veremiyor.Kan bağışı yapmadan önce kişinin sağlıklı olması ve kendini iyi hissediyorolması şart. Aynı zamanda, son bir sene içerisinde cerrahi bir müdahalegeçirmemiş olmak ve belirli hastalıkların taşıyıcılığını da yapmamak gerekiyor.Özellikle Afrika ülkelerine yakın zamanda seyahat eden kişilerin kan vermesineTürk Kızılay Derneği sıcak bakmıyor. Yine, son bir sene içerisinde cildindelinmesine sebep olan dövme gibi bir işlem yaptırmamış olmak gerekiyor.Kızılay çadırında kan bağışı yapacak arkadaşına eşlik eden bir öğrenci “İstesemde 6 ay önce yaptırdığım geçici dövme olduğu için kan veremediğini” ifade etti.

Türk Kızılay Derneği ekipleri bağışçılarınbeyanlarına rağmen kan bağışı için toplanan kan ünitelerinin bir merkezdetoplanarak Hepatit B ve C, AIDS ve frengi hastalıklarını taşıyıp taşımadığınında son olarak yapılan testlerle doğrulandığını ve bu sayede ihtiyaç sahiplerinegüvenli kan ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.Basın Bülteni