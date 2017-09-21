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İstanbul Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga

21 Eylül 2017 Perşembe 15:24
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Olaya karıştıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alınırken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga
İSTANBUL (AA) - İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. 

Çağlayan'daki İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davasının tarafları arasında, adliye önündeki meydanda çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişiye, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Ayrıca, kavganın ortasında kalan bir çocuğun da kafa travması nedeniyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. 

Olay yerine gelen takviye polis ekiplerinin çalışması sonucu, silahlı kavgaya karıştıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin gözaltına alınması sırasında arbede yaşandı. 

Bu arada, adliye yakınındaki bazı sokaklardan silah sesi gelmesi üzerine, bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de geldi. 

Polis ekiplerinin, diğer şüphelilerin yakalanması için bölgedeki uygulaması sürüyor. 

Anadolu Haber Ajansı
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