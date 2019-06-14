İSTAB Başkanı Turgay Gül: "Plaka tahdidimiz hayırlı olsun"

Başkan Turgay Gül: Sektörün hayali gerçekleşti, plaka tahdidi hayırlı olsun

İSTAB Başkanı Turgay Gül, yıllardır mücadelesini verdikleri plaka tahdidi sürecinde İstanbul UKOME’nin aldığı kararla mutlu sona ulaştıklarını belirterek, “Bu karar tüm sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun. Biz İTO 22. Meslek Komitesi ve İSTAB olarak bir hedef koymuştuk ve buna inanıyorduk. Çok şükür mahcup olmadık” dedi.

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği Başkanı Turgay Gül, İstanbul UKOME’nin plaka tahdidi kararı ile değerlendirmede bulundu.

Verdiğimiz Sözleri Tutmanın Haklı Gururunu Yaşıyoruz

Başkan Gül, “Alınan bu kararın tüm sektöre ve paydaşlarına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Toplu Ulaşım Hizmetleri (TUHİM) ve bu kararın alınmasına destek olan tüm yetkililere teşekkürü özellikle borç bilirim. Sektör basınımızın desteği her zaman moral kaynağımız oldu. Kamuoyu ve devlet yetkililerine sesimizi duyurmada hep yanımızda oldular. Biz İTO 22’inci Meslek Komitesi olarak da İSTAB olarak da bir hedef koymuştuk ve buna inanıyorduk. Çok şükür de mahcup olmadık. Seçim dönemlerinin bir faydası olacağını da biliyorduk. Sonucunda sektörümüzün mutlu olacağı, esnafından, şirketinden herkesin mutlu olacağı bir karar çıktı. Sektörümüzün tüm bileşenlerine, oda ve bütün derneklere, esnafa, şirketlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 22.Komite ve İSTAB yönetimi olarak çıktığımız bu yolda geçmiş dönemden bugüne kadar hep aynı şekilde çalışmalar yaptık. Geçmiş dönemdeki başkan ve yönetim kurulu üyelerimiz ile meclis komite üyelerimizin de bu sonuca ulaşılmasında çok önemli katkıları oldu. Seçimlerde belirttiğimiz gibi verdiğimiz sözleri tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

İstanbul'daki taksici, minibüsçü ve servisçiler, 'plaka tahdidi' kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde kutlama yaptı.

Taksi, minibüs ve servis sahipleri ile sürücüleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, kararın alınmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

Bugünün kendileri için çok önemli bir gün olduğunu anlatan Öztürk, "Ancak bu işin bir mazisi var. 25 Mayıs 2015’te Sayın Cumhurbaşkanımızın Sinan Erdem’de başlayıp bugün Sancaktepe Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Sayın Binali Yıldırım’ın müjdesi ile son bulan tahdit kararı, hepimize şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Öztürk, tahdidin kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade ederek, "Hiç emeği olmadan bugün öğleden sonra '30 yıllık çabanın sonucu aldık.' diyen, sosyal medyada paylaşım yapan arsızları da gördük. Bizim işimiz esnafa hizmet üretmek. Geldiğimiz günden beri bir şeyler yapmaya çalıştık. Zaman zaman rahatsızlandık, elden ayaktan düştük ama hiçbir zaman pes etmedik. O günden bugüne geldik." diye konuştu.