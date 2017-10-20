ISSA/INTERCLEAN İstanbul Ziyarete Açıldı

Son 10 yılda Türkiye’de hayata geçen büyük projeler ve özellikle inşaat alanındaki yatırımlar ile atağa kalkan endüstriyel temizlik sektörü, 18 -20 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan ISSA/INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri ve Hizmetleri Fuarı ve Konferansı’nda buluştu. Fuarda sektörün lider firmalarının bulunduğu 150 katılımcı marka yer alırken, 30 ülkeden 4.500’ü aşkın profesyonel ziyaretçi katılımı bekleniyor.

Fuar etkinlik alanında gerçekleşen açılış törenine UBM NTSR Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tığlıoğlu, RAİ Genel Müdür Yardımcısı Bas Dalm, ISSA EMEA Bölgesi Program Geliştirme Direktörü Karel-Jan Boel, TESHİAD Başkan Yardımcısı Ali Ekber Durmaz ve davetliler katıldı. Törende konuşan UBM Pazarlama Direktörü Erhan Güngör, dünyanın en büyük endüstriyel temizlik fuarı ISSA/INTERCLEAN İstanbul’un, UBM’in öne çıkan lider marka fuarlarından biri olduğunu söyledi ve fuarın arkasında UBM, Rai Amsterdam ve sektörün en büyük uluslararası federasyonu ISSA’nın global gücü ve yereldeki destekçisi Tesis Hizmetleri Yönetimi İşadamları Derneği TESHİAD’ın desteğinin bulunduğuna dikkat çekti. RAİ Genel Müdür Yardımcısı Bas Dalm konuşmasında Türkiye’nin güçlü ekonomisi ve stratejik konumu ile mükemmel bir iş merkezi olmaya devam ettiğine değinirken, ISSA EMEA Bölgesi Program Geliştirme Direktörü Karel-Jan Boel, kurum olarak katılımcı ve ziyaretçilere işlerini geliştirmeleri için yöntemler göstereceklerini ifade etti. TESHİAD Başkan Yardımcısı Ali Ekber Durmaz ise, ISSA/INTERCLEAN İstanbul’un geniş katılımla çok başarılı geçmekte olduğunu ve sonraki yıllarda da TESHİAD olarak fuarın destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Endüstriyel Temizlik Endüstrisinin Geleceği Robotik İnsansız Teknoloji Sistemlerinde…

Dünyada ve ülkemizde en son teknoloji ile üretilen insansız robotik endüstriyel temizlik sistemleri ISSA/Interclean İstanbul’da öne çıkan ürünler oldu. Nilfisk Türkiye’nin kutsal topraklarda Mescid-i Haram’ı temizlemekte kullanılan çevre dostu hibrit kombine makinesi, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere katılımcı ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Dünyanın en sessiz çalışan endüstriyel elektrik süpürgesi, firmanın 1940’lı yıllarda ürettiği ve halen çalışan elektrik süpürgesi birlikte sergilenerek eski ve yeni teknoloji arasındaki farkı ve gelişim sürecini ortaya koydu.

Türk Mühendislerin Geliştirdiği Endüstriyel Temizlik Cihazları Dünyaya Açılıyor…

TÜBİTAK AR-GE desteği ile geliştirilen ve üretilen yerli üretim milli cihazlar da ISSA/INTERCLEAN İstanbul’da görücüye çıktı. Kuleler Makine Sanayi tarafından geliştirilen gökdelen, kule gibi yüksek katlı binaların dış cephe temizliğinde kullanılan robotik teknolojiye sahip insansız cam silme cihazı iş kazalarını ortadan kaldırıyor, maliyeti dörtte bir oranında azaltıyor. Üzerinde kamera sistemi de bulunan cihaz, temizlik yapılırken izleme yapılmasına olanak sağlıyor ve büyük binalarda camlarda kırık ya da hasar olup olmadığını tespit edebiliyor.

72 ülkeye ihracat yapan ve 300’den fazla ürün çeşidine sahip sektörün lider yerli firmalarından Rulopak ise dünyanın ilk iki kartuşlu geniş alan kokulandırma cihazını ISSA/INTERCLEAN İstanbul’da tanıttı. Ürün, aynı cihazdan iki farklı koku yayma özelliğine sahip dünyadaki tek kokulandırma cihazı. Bitkisel yağ kaynaklı esans kullanan cihaz insan ve çevre dostu. Cihazın yaydığı koku 5 saat süreyle etkisini devam ettirebiliyor. Star Makine tarafından distribütörlüğü yapılan ve TÜBİTAK AR-GE desteği ile Türk mühendislerce startup olarak geliştirilen ve cep telefonu ile kumanda edilen insansız otonom temizlik robotu ise camilerdeki halıları temizlerken aynı zamanda dezenfekte ederek hijyen sağlıyor.

ISSA/INTERCLEAN İstanbul Konferanslarında Sektörün Geleceği Konuşuldu…

ISSA/INTERCLEAN İstanbul’da ayrıca sektörün en büyük uluslararası federasyonu ISSA ve Türkiye’deki partneri TESHİAD katılımı ile fuara paralel konferans programı gerçekleştirildi. Sektörün bugünü, dengeleri ve geleceğinin konuşulduğu konferansların ilk gününde, Stratejik Danışmanlık konusunda bağımsız araştırma firması Chemical Associates, Smithers Apex’ten Dr.Peter Smallwood “Endüstriyel ve Kurumsal Temizlikte Yeni Trendler”, ISSA EMEA Program Geliştirme Direktörü Karel-Jan Boel “Tesis Temizliği Hizmetinizde Beklentiniz Karşılanıyor mu?”, TESHİAD Hijyen Akademisi Genel Müdürü Zafer Mumcular “Endüstriyel Temizlik Uygulamalarında Eğitim” ve Eczacıbaşı Profesyonel Akademi Yöneticisi Pınar Günenç “Sektörün Hijyen Kavramına Bakış Açısı ve Mükemmelliğe Odaklanmış Uygulamaları” anlattı. Konferanslar katılımcı ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Fuarın ikinci günü gerçekleşen konferans programı kapsamında; MECA (Orta Doğu Danışmanlık Derneği) COO’su Abdul G. Ansari “Sağlık Sektörü Temizliğinde En Geçerli Yöntemler: Ortadoğu’ya Bakış ”, ISSA Avrupa Konseyi Başkanı Michel de Bruin “Temizlik Sektörünün Yeni Yüzü ”, MARSAP (Marmara Bölge Satınalma Profesyonelleri Derneği) Başkanı Ali Işıldar “Otellerin Temizlik Sektöründen Beklentileri” ve TOBFED (Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş da “Toplu Taşıma Araçlarında Hijyen”i anlattı. Ayrıca ISSA/INTERCLEAN’da bu yıl ilk kez oluşturulan sektöre dair yenilikçi fikir ve ürünlerin sergilendiği İnovasyon Alanı ziyaretçi ve katılımcıların beğenisini topladı.

Endüstriyel Temizlik Sektörü, 2017 Yılında 15 Milyar Avro Ticaret Hacmi Hedefliyor…

Türkiye, son 10 yılda özellikle inşaat sektöründe yaşanan pozitif büyüme sayesinde endüstriyel temizlik sektörünün Avrasya bölgesindeki yükselen pazarı konumuna yükseldi. Kamu projelerinin %24 oranında artması, havaalanı sayısının 27’den 73’e, 5 yıldızlı otel sayısının 297’den 590’a yükselmesi ve AVM sayısının 2017’de %25 büyüyerek 450’ye ulaşması gibi gelişmeler sayesinde; sektör 2016 yılında yaşanan tüm sıkıntılara rağmen %5 oranında büyüdü. Sektör yaklaşık 5.000 firma ile kamu binaları da dahil edildiğinde 1.5 milyon kişiyi istihdam ediyor. Buna aileler de dahil edildiğinde ortalama 6 milyon kişinin geçim kaynağı ve ülke ekonomisine yılda 13-14 milyar Avro katkı sağlıyor. Sektörün 2017 yılı hedefi %17 büyüyerek 15 Milyar Avro ciroya ulaşmak.

ISSA/INTERCLEAN İstanbul Fuarı’nda, zemin bakım makineleri, temizlik kağıtları, kimyasal temizleyiciler, halı yıkama makineleri, temizlik ekipmanları ve tesis temizliği öne çıkan sektörler. Ziyaretçi profili ise AVM’ler, özel okullar, belediyeler, restoranlar, perakende mağazaları, bankalar, kamu kurumları, fast food restoranları, inşaat firmaları, özel hastaneler, oteller, gıda üreticileri, sanayi firmaları, lojistik depoları, zemin kaplama firmaları, holdingler, site yönetim firmaları ve zincir spor salonlarından oluşuyor.

ISSA/INTERCLEAN, endüstriyel temizlik sektörü hizmetleri ve teknolojilerine yönelik olarak ABD, Avrupa, Asya olmak üzere 3 farklı kıtada ve İstanbul(Türkiye), Amsterdam(Hollanda), Las Vegas (ABD) ve Meksika gibi 4 farklı ülkede düzenleniyor.

Basın Bülteni