ISS Türkiye’nin 2017 hedefi yüzde 15 büyüme

ISS Türkiye CEO’su Cavit Habib, 2005 yılından bu yana ülkemizde faaliyet gösteren şirketin, küresel ve ulusal düzeyde etkisini sürdüren ekonomik yavaşlamaya karşın 2016 yılı cirosunu bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 artışla 1,3 milyar TL olarak tamamladığını açıkladı. Cavit Habib, “Türkiye’nin en büyük işverenlerinden ISS Türkiye, halen 30 bine yakın çalışanın bulunduğu ve tesis yönetim, güvenlik, hazır yemek, haşere kontrol-bahçe bakım başlıkları altında konumlandırdığımız dört ayrı şirketimizdeki istihdamı ise 2017 yılı itibariyle yüzde 10-12 düzeyinde artırmayı planlıyoruz” dedi.



5 BİN YENİ İSTİHDAM

ISS Türkiye CEO’su Cavit Habib, 2016 yılı sonu itibariyle ISS Türkiye Genel Merkezi’nin de bulunduğu İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, Bursa, İzmir şubeleri ile Adana, Gaziantep, Eskişehir, Denizli, İzmit bölge ofislerinde 4 binden fazla müşteriye, 5 bin noktada 30 bine yakın çalışanla Temizlik, Güvenlik, Catering ve Haşere Kontrol ve Bitki Bakım şirketleriyle Tesis Yönetim hizmetinin en güzel örneklerinisunduklarını vurguladı. ISS Türkiye bünyesinde 28 bin civarında saha çalışanı, 2 bin civarında da yönetici personel bulunduğunu ifade eden Cavit Habib, kadın çalışan oranının yüzde 41 gibi yüksek bir düzeyde bulunmasından duydukları memnuniyeti de ifade etti. Şirketin Türkiye genelinde faaliyet göstermesi dolayısıyla eleman alımlarının yurt sathına yayıldığını vurgulayan Habib, özellikle yeni yapılanan projelere göre işe alım yoğunluğunun değiştiğini, son dönemlerde ardı ardına gerçekleşen projeler nedeniyle istihdamdaki ağırlığın İstanbul ilk sırada olmak üzere İç, Ege, Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kaydığını belirtti. ISS Türkiye CEO’su Cavit Habib, ISS Türkiye olarak en fazla temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, aşçı yardımcısı, bulaşık görevlisi, garson, resepsiyonist ve teknisyen pozisyonlarında işe alım gerçekleştirdiklerini anlattı. Habib, halen 30 bin kişinin çalıştığı ISS Türkiye’nin toplam istihdamının 2017 yılında yüzde 10-12 dolayında artarak 35 bine yakın civarda gerçekleşmesini öngördüklerinin altını çizdi.



“KRİZLERDEN YÖNETİMİNİ BİLİYORUZ”

Küresel ya da ulusal birçok kuruluşun ekonomik krizler dolayısıyla zor dönemler yaşadığından da söz eden Cavit Habib “Bizim için en önemli iki unsur müşteri memnuniyeti ile çalışan memnuniyetidir. Doğru müşterilerle, doğru sistem ve çalışma arkadaşlarıyla çalışırsanız, hem müşterinizi hem de çalışanınızı memnun ederseniz, nasıl bir ekonomik kriz olursa olsun büyümeye devam edersiniz” dedi. ISS World Genel Merkezi’nin yatırım yapmaktan en memnun olduğu ilk beş ülke arasında yer aldıklarını belirten Cavit Habib, merkez yönetimin ülkemizdeki potansiyeli ve dinamizmi heyecanla izlediğini ifade etti.



“HİZMET KALİTESİ VE DOĞAYA SAYGI ESASTIR”

ISS Türkiye CEO’su Cavit Habib, dünyanın en büyük tesis yönetimi şirketlerinden birinin Türkiye ayağı olarak hizmet anlayışlarının aynı sektördeki firmalardan farkına da dikkat çekti. ISS Entegre Tesis Yönetimi sayesinde müşterinin hizmet beklentisi ile gerçekten ihtiyaç duyduğu hizmeti uyumlu hale getirdiklerini anlatan Habib, böylece hem kaynakları daha verimli kullanabildiklerini hem de masrafların azalmasını sağladıklarını vurguladı. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Habib şöyle devam etti: “2011 yılından itibaren ISS Tesis/Temizlik Hizmetlerinde kullanılmaya başlanan, hijyen artırıcı ve çalışan ergonomisini gözeten ileri teknoloji CleaningExcellence (CE) uygulamaları temizlik sistemine yeni bir boyut kazandırdı diyebilirim.Daha az kimyasal, daha az su ve daha az iş gücü kullanarak operasyon anlamında müşterilerimize katma değer sağlayan projemiz, firmamızın doğaya ve bireye saygılı çalışma politikasının en belirgin kanıtı.”



ISS TÜRKİYE’DEN YENİ YIL DİLEĞİ

ISS Türkiye CEO’su Cavit Habib, 2005 yılından beri Türkiye’ye sundukları mükemmel hizmet kalitesini 2017 yılında da sürdüreceklerini belirtti ve sözlerini 2017 yılının ülkemize ve bütün dünyaya huzur, temiz yaşam alanlarını ve sağlıklı bir çevre getirmesini dileyerek noktaladı. ISS HAKKINDA 1901 yılında Danimarka’da kurulan ISS bugün 50’den fazla ülkede 500.000’den fazla çalışanı ile 200.000’i aşkın kurumsal müşteriye hizmet vermektedir. ISS Türkiye, 2005 yılında ülkemizin en güçlü tesis yönetim şirketleri Servicemaster ve Proser’in yüzde 90’ının satın alınmasıyla kurulmuştur. ISS Türkiye şu anda güvenlik, temizlik, catering ve haşere kontrol ve Bitki Bakım grup şirketleriyle Tesis Yönetim hizmetleri vermektedir. ISS Türkiye, tüm ISS ülkeleri içinde 2008 yılında En İyi Satış Yapan Ülke, 2009 yılında En İyi Performans Gösteren Ülke, 2010 yılında ISS ülke ödüllerinin en saygın ve prestijlisi olan Dünya Şampiyonluğu, 2011’de strateji ödülü ve yine 2011 yılında en İyi Organik Büyüme ve 2008 ile 2011’de de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen Engelli İstihdamına En Fazla Katkıda Bulunan Şirket ödüllerini kazanmıştır. ISS Türkiye,30.000’e yakın çalışanıyla İstanbul genel merkez, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir şubeleri ve Adana, Gaziantep, Eskişehir, Denizli, İzmit bölge ofisleri aracılığıyla 5.000’den fazla noktada hizmet sunmaktadır.