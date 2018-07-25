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ISS Türkiye Grup İnsan ve Kültür’e güçlü atama

ISS Türkiye Grup İnsan ve Kültür’e güçlü atama

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:41
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ISS Türkiye Grup İnsan ve Kültür’e güçlü atama

Türkiye’nin en fazla istihdam yaratan kuruluşlarından ISS Türkiye Grup İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcılığı’na Bahar Tura atandı.

Aralık 2014 itibarıyla ISS Türkiye’ye katılan ve dört yıl boyunca ISS Grup Şirketleri Direktörü olarak görev yapan Bahar Tura, ISS Türkiye Grup İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. Tura dört yıl sürdürdüğü direktörlük görevi boyunca organizasyon gelişimi ve yetenek yönetiminden işe alımlara, ciro ve performans yönetiminden çalışan motivasyonuna, eğitim programlarından küresel projelerin uyarlanarak uygulanmasına kadar pek çok zorlu çalışmada sergilediği üst düzey performansla dikkat çekmişti.

1969 Gaziantep doğumlu olan Bahar Tura, Marmara Üniversitesi İngilizce Dili Eğitimi Bölümü’nden 1994 yılında mezun oldu. Kısa bir dönem öğretmenlik yapan Tura kariyerini 1996 yılından itibaren insan kaynakları alanında sürdürmeye başladı. Ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok eğitime katılan Bahar Tura, SixSigmaGreenBelt sahibi.

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