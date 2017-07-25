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"İSRAİL'İN YAPTIĞI MESCİD-İ AKSA'YI MÜSLÜMANLARIN ELİNDEN ALMA GİRİŞİMİDİR"

25 Temmuz 2017 Salı 13:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda İsrail'in yaptığı iş Mescid-i Aksa'yı Müslümanların elinden alma girişimidir." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Geçmişte ders kitaplarımızda kasıtlı ve yanlış bir şekilde yer aldığı için nesiller boyunca zihinlere kazınmış olan 'Araplar bizi arkadan vurdu' yalanını artık bir kenara bırakmanın zamanı da gelmiştir." ifadelerini kullanarak, "Eğer bugün İsrail askerleri çok basit hadiseleri bahane edip, pervasızca Mescid-i Aksa'nın bahçesini postalları ile kirletiyor, orada kolayca Müslüman kanı döküyorlarsa, bunun sebebi, bizlerin Kudüs'e yeteri kadar sahip çıkmıyor oluşumuzdandır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Şu anda İsrail'in yaptığı iş Mescid-i Aksa'yı Müslümanların elinden alma girişimidir." dedi.

"Sen, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na, bakanlarına, ülkende konuşma imkanı vermeyeceksin, ama ajanların gelip burada otellerde cirit atacak ve benim ülkemi parselleyecekler. Yok böyle bir şey." diyen Erdoğan, "Bizimle ya egemenlik haklarımıza saygı göstererek, eşit ve adil şartlarda ortaklık, müttefiklik, dostluk yapacaksınız ya da sergilediğiniz her saygısızlığın cevabını alacaksınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin önerisi üzerine YPG'nin isim değiştirmesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Şu ifadeye bak, 'YPG terör örgütü, onun için YPG'yi kullanmayın, SDG'yi kullanın yani Suriye Demokratik Güçleri...' Fakat, artık ne yaparlarsa yapsınlar çuvala sığmıyor. Bunlar bütün açıklığıyla ortada." 

"Provokasyonlara karşı dikkatli olunmasını rica ediyorum"
Erdoğan, "Bazı münferit hadiselerden hareketle sosyal medya ve geleneksel medyada çoğu yalan ve yanlış olan birtakım görüntüleri, haberleri yayarak, Suriyelilere karşı milletimizi tahrik etmek isteyenler, en az PKK'lılar kadar en az FETÖ'cüler kadar büyük bir ihanete aracılık ettiklerini bilmelidirler. Suriyelilere yönelik provokasyonların arkasında hangi güçlerin olduğunu az çok tahmin ediyoruz. Milletimizden bu tür kasıtlı haberlere ve provokasyon teşebbüslerine karşı dikkatli olunmasını rica ediyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Haber Ajansı
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