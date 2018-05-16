İSRAİL, BÜYÜKÇEKMECE’DE PROTESTO EDİLDİ

“Hitler’in katliamından hiçbir farkı yok”

Filistin halkına yönelik İsrail Devleti tarafından gerçekleştirilen son katliamın ardından Türkiye’den tepkiler yükselmeye devam ediyor. Büyükçekmece Belediyesi tarafından da Cumhuriyet Meydanı’nda bir protesto düzenlendi.

Düzenlenen protestoya Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yanı sıra ilçedeki tüm siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ortak basın bildirisi Başkan Akgün tarafından okundu. Başkan Akgün, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamın Hitler’in katliamından farkı olmadığını söyledi.

“Yahudileri bağrımıza bastık”

Ortak açıklamayı okuyan Başkan Akgün, Filistin’in tüm İslam’ın ve insanlığın kanayan yarası olduğunu ifade ederek, “Filistin tüm İslam ve insanlık aleminin kanayan yarası. Filistin yüreğinde insan sevgisi taşıyanların ortak acısı. Bugün Kudüs’te yaşananlar emperyalizmin ve siyonizmin Ortadoğu’daki oyunlarının sadece bir parçasıdır. Özgürlük ve bağımsızlık yolunda yıllardır canları ile mücadele eden Filistin halkı on binlerce şehit vermesine rağmen hala İsrail’in uyguladığı devlet terörüne maruz kalmaktadırlar. Çocuk, kadın yaşlı demeden bombalarla katledilen Filistin halkı ne kadar acıdır ki İslam aleminden de gerekli desteği bulamamaktadır. Tarih boyunca en fazla Türkler tarafından korunan, kollanan Müslüman Filistin halkına tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz. İsrail Devletine ve İsrail halkına sesleniyoruz. İspanya’dan Yahudiler sürülürken gidecek bir yer, bir yurt bulamazken nasıl sizlere Osmanlı kucak açmış binlerce Yahudi’yi bağrına basmış ise bugün de yine sizin başınıza böyle bir olay gelse unutmayın ki bu yüze ve asil millet size sahip çıkacaktır. Aynen Hitler tüm Yahudileri katlederken Türkiye’ye sığınan Yahudileri bağrımıza bastığımız gibi. Bugün dünya Hitler’in ya da İspanyolların Yahudilere yaptığı mezalime karşı çıktığı gibi İsrail’in Filistin halkına yaptığı mezalime de karşı çıkmalıdır. Aksi takdirde özgür dünyanın insanlık üzerinde yaptığı ayrım demokrasiye ve insan haklarına olan inancından şüphe eder duruma düşer olacağız. Biliyoruz ki tüm mağdur milletlerin özellikle zulüm ve baskı altındaki İslam coğrafyasının umudu Türkiye’dir. Türklerdir” ifadelerini kullandı.

“Filistin halkının her zaman yanında olacağız”

Kudüs’ün kutsal bir dava olduğunu da kaydeden Başkan Akgün, “Şairin dediği gibi Filistin halkı ‘öz yurdunda garip, öz vatanında parya’ kalmaya devam etmeyecektir. Dünyadaki vicdan sahibi tüm milletler ile İslam alemi kan ağlayan, katledilen Filistin halkının yanında olacaktır. Eli kanlı İsrail devletine ve onu destekleyen emperyalizmin temsilcilerine sesleniyoruz. Sizin yaptığınız bu katliamın, bu zulmün Hitler’in Yahudilere yaptığı katliamdan hiçbir farkı yoktur. Yaşasın mazlum Filistin halkının haklı davası, yaşasın Filistin ve Kudüs” diye konuştu.

Öte yandan bildiri sonrası şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.