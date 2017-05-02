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Isparta Şehir Hastanesi’nin bilişim altyapısı ve sistemleri TAV Bilişim’e emanet

02 Mayıs 2017 Salı 12:12
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Ürün ve hizmetleri bugün üç kıtada 31 havalimanında kullanılan TAV Bilişim Hizmetleri, deneyim ve uzmanlığını havalimanları dışına da taşıyarak sağlık sektörü ile buluşturdu.

Isparta Şehir Hastanesi'nin bilişim altyapısı ve sistemleri TAV Bilişim'e emanet
TAV Havalimanları’nın iştiraki olarak havalimanı bilişim çözümlerinde uzmanlaşan ve dünyanın önde gelen markaları arasına giren TAV Bilişim Hizmetleri, havalimanlarında hayata geçirdiği kritik bilişim çözümlerini sağlık sektörü ile buluşturdu. Kamu-Özel İşbirliği modeliyle inşa edilen ve 1,1 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen 755 yatak kapasiteli Isparta Şehir Hastanesi’nin tüm bilişim altyapısı ve sistemleri TAV Bilişim tarafından kuruldu. Şirket, geçtiğimiz günlerde hizmete giren hastanenin bilişim operasyonlarını da yürütecek.


TAV Bilişim Hizmetleri Genel Müdürü Binnur Güleryüz Onaran, “7/24 yaşayan havalimanlarına sunduğumuz kritik bilişim çözümlerimizi ve deneyimlerimizi yine 7/24 yaşayan sağlık sektörü için kuruyor, geliştiriyor ve yaşatıyor olmamız bizim için gurur verici bir tablo. Havalimanı işletmeciliğinde geliştirdiğimiz ürünlerin ve sistemlerin üç kıtada, 31 havalimanında ve şimdi de Isparta Şehir Hastanesi’nde kullanılıyor olması bilişim alanında geldiğimiz noktayı bize gösteriyor. Havacılık sektörü dışındaki bilgi tecrübemizi sağlık alanına da aktarabiliyor olmamız, bundan sonraki farklı sektörlere vereceğimiz hizmet için bir referans olacaktır. Bu vesile ile öncelikle Türk halkının hizmetine açılan hastanenin hayırlı olmasını diliyor ve Türkiye’nin bilişim alanında ne kadar başarılı olup yol kat ettiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum” dedi.

Sağlık alanında konforu en üst düzeye çıkaran bu projede 20 ameliyathane, 131 yoğun bakım ünitesi, 167 poliklinik, 35 yataklı fizik tedavi ünitesi, 26 yataklı hemodiyaliz ünitesi, 35 kuvözlü yeni doğan bakım ünitesi bulunuyor.
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