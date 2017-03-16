İSPARK ÇEVRECİ PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRİYOR

İSTANBUL (AA) - İSPARK, kent genelindeki otoparklarda, çevre duyarlılığının artırılması amacıyla yeni uygulamalar başlattı.

İstanbul'un farklı noktalarında yer altına kurulan otoparkların üstü yeşil alan, spor alanları ve oyun parkları şeklinde düzenlenirken, otoparklardaki tabela ve ışıklı işaretçiler, güneş enerjisiyle çalışan çevreci tabelalarla değiştirilmeye başlandı.

Açık ve katlı otoparklarda elektrik enerjisiyle çalışan otomobiller için konulan şarj dolum ünitelerinin sayısı yıl içerisinde artırılacak.

Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve bisiklet park etme sorununun ortadan kaldırılması amacıyla "Akıllı bisiklet kiralama sistemi" olan İSBİKE Projesi hayata geçirildi.

"100 Bin Araç 100 Bin Ağaç" sloganıyla fidan dikme projesi kapsamında 4 yıl içinde İstanbul'un farklı noktalarına 100 bin fidan dikilmesi hedefleniyor.

Anadolu Haber Ajansı