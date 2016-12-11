İspanyol futbolundan teröre karşı Türk halkıyla dayanışma

MADRİD (AA) - İspanya'nın iki büyük futbol kurumu, İstanbul'da meydana gelen terör saldırılarını kınayan ve bu zor dönemde Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını gösteren açıklamalar yaptı.

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısında hayatlarını kaybedenlerin anısına İspanya 1. ve 2. liglerinde bugün ve yarın oynanacak tüm maçların başında bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

"La Liga" olarak da adlandırılan LFP, her türlü şiddeti reddettiğini ve bu barbarca eylemde hayatını kaybedenlerin aileleriyle destek ve dayanışma içinde olduğunu vurguladı. LFP, "Spor dünyasında veya herhangi bir ortamda bu tür şiddet eylemlerinin hiçbir yeri olamaz." ifadesini kullandı.

Öte yandan İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) da yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen terör saldırılarından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, mağdurların yanında olduğunu, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine tam destek ve dayanışma verdiğini ifade etti. Açıklamada, "İspanyol futbol ailesi, bu zor dönemde Türk halkının yanında olduğunu açıklayıp, her türlü şiddeti reddettiğini ifade eder." denildi.

Anadolu Haber Ajansı