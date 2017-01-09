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İSMAİL KAHRAMAN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

09 Ocak 2017 Pazartesi 11:24
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak alt solunum yolunda enfeksiyon tespit edilmesi üzerine, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.

İSMAİL KAHRAMAN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak alt solunum yolunda enfeksiyon tespit edilmesi üzerine, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.

Güven Hastanesinden, bir süredir tedavisine devam edilen TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kahraman'ın, bir süre önce geçirdiği ameliyat sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, alt solunum yolunda başlangıç safhasında enfeksiyon tespit edildiği belirtildi. 

Açıklamada, bunun üzerine yakından izlem amacıyla, Kahraman'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bildirildi.
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