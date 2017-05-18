Islah edilen çöplük alanda çilek hasadı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde vatandaşlar tarafından çöplük olarak kullanılan ve ıslah edildikten sonra tarımsal faaliyete açılan 20 dönümlük arazinin 13 dönümüne dikilen organik çilekte ilk mahsul alındı.

Alaplı Ziraat Odası Başkanlığınca, daha önce köylülerin çöp alanı olarak kullandığı araziyi 20 yıllığına kiralamasının ardından 500 kamyona yakın hafriyat ve çöpün toplandığı bölgenin 13 dönümüne organik çilek dikimi yapıldı. Damla sulama sistemi sayesinde kısa sürede organik ürünlerin toplandığı tarladan elde edilen ilk mahsul alıcısıyla buluştu.

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atıl durumda olan ve köylülerin çöplük alanı olarak kullandığı 20 dönüm araziyi temizleyerek tarıma elverişli hale getirdiklerini söyledi.

Araziye çilek dikileceğini söylediklerinde kendilerine kimsenin inanmadığını anlatan Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Oda olarak yaklaşık iki yıl önce 20 yıllığına kiraladığımız arazi köylerin yoğunlukla çöp döküm alanıydı. Biz burayı tarıma kazandırmak için karar almıştık. Islah çalışmalarına başladığımızda bize burada çilek yetişmez deniliyordu. Bir yıl ıslah çalışması yaptıktan sonra binlerce kamyon toprak dökerek tarıma elverişli hale getirdik. Arazimizin taşkından korunması için çayın kenarlarına bölge milletvekillerimizin desteğiyle 700 metre taş duvar yaptırdım. Geçtiğimiz yıl 20 dönümlük arazinin 13 dönümüne istihdam sağladığımız 20 kadın çiftçimizle birlikte organik çilek dikimi yaparak damlama sulama istemi ile yetiştirmeye başladık."

Arazide yetiştirilen çileklerden ilk mahsulü toplamaya başladıklarını ifade eden Şeref Türkoğlu, "Diktiğimiz çilekleri toplanmaya başladık. İlk günde topladığımız 30 kasayı tarlada sattık. Alıcı gelerek ürünü kendisi aldı ve pazar talebi çok yüksek. Nasip olursa 13 dönüm çilek bahçesinden 70 ton beklentimiz var. Bizim kar amacımız yok. Şu anda büyük talep var. Arazide şu anda 15 kadın çalışıyor. Vatandaşlarımıza istihdam sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı