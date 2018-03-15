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Işıldak Kültür Sarayı tamamen yenilendi

Işıldak Kültür Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Işıldak, “Daha iyi hizmet vermek adına revizyona gittik ve mekanda birçok değişiklikler yaptık” dedi.

Işıldak Kültür Sarayı tamamen yenilendi

Işıldak Kültür Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Işıldak, “Daha iyi hizmet vermek adına revizyona gittik ve mekanda birçok değişiklikler yaptık” dedi.

15 Mart 2018 Perşembe 14:37
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Işıldak Kültür Sarayı tamamen yenilendi

Işıldak Kültür Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Işıldak, faaliyete geçtikleri tarihten itibaren 9 yıllık süreçte 1,5 milyon kişiye hizmet verdiklerini söyledi. Düğün, toplantı, davet ve organizasyon sektöründe İstanbul halkına daha iyi hizmet verebilmek için 2018 yılına yenilikler yaparak girdiklerini belirten Cemal Işıldak, “Rekabet unsurunu gözönüne alarak köklü bir değişikliğe gittik. Zaten sektörde organizasyon alanlarını iki yılda bir yenilemek gerekiyor. Biz de daha iyi hizmet vermek adına revizyona gittik ve mekanda birçok değişiklikler yaptık” dedi.
 

VIP HİZMET VE EKONOMİK FİYAT
Beylikdüzü’nde hizmet veren Işıldak Kültür Sarayı’nın köklü bir kuruluş olduğuna değinen Cemal Işıldak, “Bugüne kadar vakıf, dernek geceleri, çeşitli organizasyonlar, sünnet, düğün gibi binlerce faaliyete imza attık. Revizyona gitmemizin amacı, evlenen çiftlere daha kaliteli hizmet verebilmekti. Para her zmana kazanılır önemli olan güven ve gönül kazanmayı hedefliyoruz. Çünkü eğer bunu yaparsak, müşterilerimiz tekrar bize dönüyor. Parolamız VIP hizmet,  ekonomik fiyat” diye konuştu.
Herkesin bütçesine uygun 5 farklı salonda toplam 3bin kişiye aynı anda hizmet verebildiklerine dikkat çeken Cemal Işıldak, “Aynı saatlerde 5 organizasyon yapabiliyoruz. Bizde seçenek çok fazla, 300-400-500-800 ve 1500 kişilik mekanlarda hizmet veriyoruz. Dolayısıyla her bütçeye uygun seçeneklerimiz var. Öncelikle davetlilerin istediği kapasiteye uygun salonlarımızın olması, E-5 karayolunun kenarında olmamız, metrobüse çok yakın olmamız, güvenli ve araç kapasitesi yüksek bir otoparka sahip olmamız büyük avantaj. Bunlar müşterilerin tercih ettiği şeyler. Kaliteden ödün vermeden hizmet vermeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
 

Son Güncelleme: 15.03.2018 16:30
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