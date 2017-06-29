İŞGEM'DEN VAN'A 9 MİLYON AVROLUK PROJE

VAN (AA) - Van İş Geliştirme Merkezince (İŞGEM) yürütülen 9 milyon avro bütçeli "Van İŞGEM Büyüyor" projesi kapsamında yapılan 30 modern iş yerinin, yıl sonunda girişimcilere teslim edilmesi amaçlanıyor.

Avrupa Birliği ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının fon sağladığı, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen "Van İŞGEM Büyüyor" projesi ile kentte 30 modern iş yeri ve sosyal tesis yapılıyor.

Projeyle fiziki kapasitesi iki katına çıkarılan İŞGEM, girişimciliği geliştirerek bölgesel kalkınmayı sağlamayı amaçlıyor.

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin Türkiye ile Avrupa Birliği arasında mali iş birliği çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

- "700 kişiye ekmek kapısı olacak"

Projeyle Van ekonomisine katkı sunmayı hedeflendiklerini anlatan Gedik, şunları kaydetti:

"Projeyle Van'a 9 milyon 200 bin avroluk kaynağın aktarılmasını sağladık. Projemiz ilerleyen süreçte 700 kişiye ekmek kapısı olacak. Ülkemizin böyle yatırımlara ihtiyacı var. Amacımız bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkı sağlamak ve girişimciliğe rol model olarak öncülük yapmaktır. Projeyle bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkların azaltılması, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artırarak AB ekonomisiyle uyum sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor."

- "30 iş yeri girişimcilere teslim edilecek"

Mahmut Gedik, proje kapsamında yapılan 30 modern iş yerinin, alt yapısı hazır halde yeni girişimcilerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

Yeni işe başlayacak girişimcilere teknik destek sağlanacağını dile getiren Gedik, "Bu sayede işlerini daha kısa sürede ve sağlıklı geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Aynı zamanda teknik alt yapı, Ar-Ge, dış ticaret, e-ticaret ve pazarlama, işletme yönetimi, finans gibi alanlarda kendisini geliştirme ve bu sayede iş ve rekabet edebilme gücünü artırarak yeni pazarlara açılma şansı sağlayacaklar." dedi.

Anadolu Haber Ajansı