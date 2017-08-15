İşçi servisiyle iş makinesi çarpıştı: 6 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün iş makinesiyle çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi'nde fındık işçilerini taşıyan Abdurrahman Can yönetimindeki 21 DH 923 plakalı minibüs, Emrah Eren idaresindeki iş makinesiyle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kocaali İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçi servisinde bulunan diğer 9 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anadolu Haber Ajansı