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İş makinesi kepçesine binerek minibüs ittiler

31 Mart 2017 Cuma 12:11
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- Mersin'de şiddetli yağış nedeniyle yolda biriken suda mahsur kalan içi yolcu dolu minibüs, iş makinesi kepçesine binerek aracı iten vatandaşlarca kurtarıldı

İş makinesi kepçesine binerek minibüs ittiler
MERSİN (AA) - Mersin'de etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle birçok ana caddede su birikintileri oluştu.

Trafikte aksamalara yol açan yağıştan dolayı Hacı Okan Merzeci Bulvarı'nda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Makine İkmal Kavşağı yakınlarında ise caddede biriken su nedeniyle bir yolcu minibüsü mahsur kaldı.
Minibüsün içindeki bazı öğrencilerin kağıda "Bizi kurtarın, Help" yazdığı görüldü.

Aracı kurtarmak için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Bölgedeki bir iş makinesinin kepçesine binerek minibüsün arka kısmına gelen vatandaşlar, aracı iterek mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Yoluna devam edemeyen minibüsten inen yolcular, güzergahtan geçen diğer toplu taşıma araçlarına bindi.
Yağışın durmasıyla birlikte yollarda biriken suların da çekilmeye başladığı görüldü.

Anadolu Haber Ajansı
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