İş GYO'nun yeni Genel Müdürü Hasan Kimya Bolat

Değişimin mimarı İş GYO'nun genel müdürlüğü görevini, bankacılık ve finans sektörünün başarılı ismi Hasan Kimya Bolat üstlendi. İş GYO, Bolat'ın 30 yıllık bilgi birikimi ve deneyimiyle başarılarına yenilerini eklemeyi sürdürecek.



Hasan Kimya Bolat kimdir?

11.06.2018 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanan Bolat, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunudur.

1988 yılında Türkiye İş Bankası'nda müfettiş olarak göreve başlayan Bolat, İş Bankası'nın çeşitli şubelerinde şube müdürlükleri, Ticari Krediler Bölge Müdürlüğü, Kobi Kredileri Bölüm Müdürlüğü görevlerinin yanı sıra İş Bankası Grubu'nun muhtelif iştiraklerinde Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. 2013-2017 yılları arasında İş Leasing Genel Müdürlüğü görevini yürüten Bolat aynı zamanda Leasing Sektörü Temsil Kurulu Başkanlığı ve FKB Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Hali hazırda TİBAŞ Vakfı Yönetim Kurulu ve GullsEye A.Ş Yönetim Kurulu üyesidir.