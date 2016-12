İş dünyasının tercihi: Park Dedeman Levent

Türkiye’nin ilk uluslararası otel zincirinin sahibi Dedeman Grubu’nun bünyesinde yer alan Park Dedeman Levent, iş amaçlı seyahat edenlere konfor ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Otel misafirleri, Park Dedeman Levent’in merkeze yakın konumu ile stresli bir iş günün ardından yürüyüş mesafesindeki alışveriş merkezlerine ve restoranlara giderek günün yorgunluğunu atabiliyor.

Konforlu odalar ve iş dünyasına özel uygulamalar

232 odanın bulunduğu Park Dedeman Levent Otel; 8 Corner Deluxe, 32 Deluxe ve 192 superior oda olarak hizmet veriyor. Odalarda misafirlerin ihtiyaç duyabileceği; uydu kanalları, LCD televizyon, ücretsiz kablosuz internet bağlantısı, elektronik kasa, ütü ve ütü masası gibi olanaklar sunuluyor.

Park Dedeman Levent Otel, misafirlerinin dünya gündemini yakından takip etmesi için 100 ülkeden, 60 dilde, 5 binden fazla günlük gazete ve dergiye ulaşılmasını sağlayan press reader hizmetini kullanıma sunuyor. Press reader hizmeti ile misafirler haberlere, tam sayfa ve orijinal baskısıyla tüm mobil ve masaüstü platformlardan ulaşabiliyor. Mobil cihaza veya bilgisayara indirilen aplikasyon ile ulusal pek çok yayın dahil olmak tüm içerikler ücretsiz olarak incelenebiliyor.

Butcha Steak House’da eşsiz lezzetler

Park Dedeman Levent’te bulunan Butcha Steakhouse Butchery & Grill misafirlerine “Steakhouse” konseptinde eşsiz lezzetleri ile hizmet veriyor. Butcha Steakhouse Butchery & Grill, servis ettiği ve kasap reyonunda satışa sunduğu tüm et ürünlerini ISO 9001:2008 kalite yönetim ve ISO 22000:2005 Gıda güvenliği sertifikalı tesislerinde uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanıyor.

Yeni nesil pilates stüdyosu

Park Dedeman Levent Otel misafirleri, günün yorgunluğunu Flex By Taksim’de atıyor. Flex By Taksim’de, beden farklılığının esas alındığı, vücudun kendi gücüne ve kontrolüne inanıldığı stott pilates metodu uygulanıyor. Stott pilates metodunda katılımcılara sertifikalı eğitmenler eşlik ediyor. Ders programlarının, ders çeşitlerinin ve üyelik paketlerinin kişilere göre belirlendiği Flex by Taksim; mat pilates, temel pilates, breaktime pilates, bantlarla pilates, mini toplarla pilates gibi zengin bir ders programı bulunuyor. Ayrıca Park Dedeman Levent Otel’de yer alan fitness merkezi de misafirlerinin formda ve sağlıklı kalmalarına yardımcı oluyor.

Dedeman Otelleri hakkında:

1918’de temelleri atılan Dedeman Grubu bugün, Dedeman ve Park Dedeman markaları ile faaliyetlerini sürdürüyor. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok noktada otel yatırımlarına sahip olan Dedeman Grubu, sektörün en köklü geçmişe sahip otel markalarından biri ve Türkiye’nin ilk uluslararası otel zinciridir.

1966 yılında Dedeman Ankara Oteli ile turizm faaliyetlerine başlayan Dedeman Grubu, 2012 yılında hayata geçirdiği Park Dedeman Denizli oteli ile de ikinci otel markasını geliştiren ilk Türk otel zinciri olmayı başardı. Dedeman Grubunun bugün Türkiye’de, İstanbul başta olmak üzere Erzurum, Gaziantep, Konya, Denizli, Şanlıurfa, Zonguldak, Elâzığ ve Trabzon şehirlerinde toplam 14 oteli bulunuyor. Yurtdışında ise Erbil-Irak ve Oskemen-Kazakistan bölgelerinde 2 oteli ile hizmet veriyor.