İş dünyası tek ses, tek yürek: Darbeye geçit yok!

Yurt genelinde anılan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde iş dünyasının temsilcileri de açıklamalarda bulundu. Farklı kişi ve kuruluşlardan yapılan açıklamaların içeriği ortaktı: "Demokrasimize sahip çıkacağız, bir daha asla darbelere izin vermeyeceğiz."

"YENİ 15 TEMMUZLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk: Bundan tam 3 yıl önce demokrasi tarihimizin en önemli sınavını verdik. Demokrasimize, birliğimize ve istikbalimize kasteden o menfur saldırı karşısında milletimiz bir olarak, birlik olarak demokrasimize sahip çıktı, sandıkta tecelli ettirdiği iradesinin gasp edilmesine müsaade etmedi. O gün verdiğimiz demokrasi mücadelesinde kaybettiğimiz kardeşlerimizi, demokrasi bayrağını yere düşürmemek için en ön saflarda mücadele eden demokrasi kahramanı şehitlerimizi, özlemle, rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Türkiye siyasetinin fasit daireye hapsolmuş gelgitlerini bitiren tarihi bir dönüm noktasıdır. Yakın ve uzak tarihimizden tecrübeyle sabittir;darbe sadece siyasete, yönetenlere yapılmaz, darbenin asıl hedefi millettir ve şükür ki milletimiz 15 Temmuz'da kendisine ve iradesine darbe yapılmasına müsaade etmemiştir.

"UYANIK VE BİRLİK OLMAYA MECBURUZ"

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: Bizler var oluşundan bu yana bağımsız yaşayan, hiç bir boyunduruk ya da himayeyi kabul etmeyen, bağımsızlığı uğruna gözünü kırpmadan ölüme yürüyen, kadim bir milletin evlatlarıyız. Son sınavımızı da 15 Temmuz 2016'da hainlere karşı verdik. Bu hain darbe kalkışması, ülkemizin yıllardır karşı karşıya kaldığı husumet zincirinin en büyük halkalarından biriydi. Yüzlerce yıllık Türk devletiyle hesabı olanların nafile çırpınışlarından biriydi. Siyasi, ekonomik ve askeri alanda yapılan melun ataklardan biriydi. Biliyoruz ki sonuncusu da değildi. Bu nedenle uyanık olmaya, daha da önemlisi bir olmaya,birlik olmaya mecburuz. Bugün dahi doğrudan veya dolaylı olarak bağımsızlık ateşimizi zayıflatma çabaları olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Güneş batıdan doğsa bile yüce Türk milleti rükûdan gayrı boyun eğmez. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ilelebet süreceğini ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu da bir kez daha en gür sesimizle haykırıyoruz.

"HAİNLER HER ZAMAN YENİLMEYE MAHKUM"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: 15 Temmuz 2016 tarihi; ülkemizin birliğine, beraberliğine ve geleceğine kast eden hainlere karşı milletimizin tarihe geçecek destansı mücadelesidir. Milletimizin özgürlüğüne, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize kasteden hainler, her zaman yenilmeye mahkûmdur. 15 Temmuz'da olduğu gibi aziz milletimiz, istiklaline ve istikbaline daima sahip çıkacaktır.

"HAİNLERİN SALDIRDIĞI MİLLETİN MECLİSİNİ MİLLET YAPTI"

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin: Yüce Milletimiz, 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret, inanç, birlik ve beraberliği ile tüm dünyaya örnek oldu. 15 Temmuz'dan birkaç gün sonra toplanan GYODER Yüksek İstişare Kurulu'nun, hain darbe girişimi sırasında hasar gören Meclis binasının onarımı için harekete geçti. TBMM Başkanlığı'nın da uygun görmesiyle bir protokol imzalandı ve GYODER 'Milletin Meclisini Millet Yapar' konsorsiyumu, Meclis'in hasar gören bölümlerinde 2016'da başlattığı ve büyük bir özenle gerçekleştirdiği onarımı, 2017 yılı sonunda tamamladı. GYODER olarak, 15 Temmuz gecesinde milletin iradesine yapılan saldırıdaki en önemli ve anlamlı cephelerden biri olan TBMM binasının onarımını yapmış olmaktan onur duyuyoruz.

"DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKANLARA MİNNETTARIZ"

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar: Bizler aziz milletimizin değerlerine sahip çıkmanın ve onları korumanın önemini biliyor; 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayet ve liderliğinde geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan milletimizin her bir ferdine minnet duyuyoruz. Sigorta ve emeklilik sektörleri olarak 15 Temmuz'un üçüncü yıldönümünde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sektörümüz bankacılık sektöründen sonra finansal sistemde aktif büyüklük olarak ikinci sırada yer alıyor. Sektör olarak yatırımları,iktisadi varlıkları, kurumları ve kişileri koruyor; devletin yükünü hafifletiyor ve kara gün dostu olarak her zorlukta vatandaşımıza destek oluyoruz.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski: Demokrasimizi güçlendirmenin temel koşulları özgürlükler, hukuk devleti, güvenlik, adalet ve refah boyutlarında ülkemizi hak ettiği noktalara getirecek politikalardır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: 15 Temmuz darbe girişiminin hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu ve milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. Türkiye, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini açıkça gösterdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken: Sarsılmaz bir iradeyle demokrasimizi sahiplenen esnaf ve sanatkarlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik durmaya devam edecek.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın: 15 Temmuz'da Türk halkı, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koydu. Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye'nin vazgeçilmezi ve teminatı.