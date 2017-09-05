"İŞ DÜNYASI SİYASİ ÇEKİŞMELERDEN UZAK DURMALI"

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anıl, Alüminyum Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Metin Yılmaz’ın da katıldığı toplantıda bir sunum yapan TALSAD Başkanı Ali Kibar sektöre ilişkin tüm merak edilenlere açıklık getirdi. Özellikle Avrupa ülkeleriyle yaşanan siyasi gerginliğin fuara ve sektöre yansımaları konusundaki soruları yanıtlayan Kibar, iş dünyasının siyasi çekişmelerden uzak kalıp, ilişkilerini kendi platformlarında sürdürerek yollarına devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.



TALSAD Başkanı Ali Kibar “Alüminyum Sektörü Yeni Pazarlara Açılıyor”

“Alüminyum, gelişmiş ülke pazarlarının tükettiği bir ürün. İnşaat, enerji, havacılık, ulaştırma, ambalaj, beyaz eşya başta olmak üzere hayatın her alanında kullanılıyor. Yeni teknolojilerin daha hafif metalleri tercih etmesiyle birlikte, bazı sektörlerde demirin yerini almaya başladı. Türkiye’ de geçtiğimiz yıl %7 büyüme gösteren sektörümüz, 2015’den itibaren kendini rehabilite ederek, yeni yatımlarında sanayi 4.0 devrimine uyumlu gelişmelere imza attı. Şimdilerde, ABD, Ortadoğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetleri’ nde yeni pazarları hedefliyor.”



Rakamlarla Türkiye Alüminyum Sektörü

Yaklaşık 2000 firma faaliyet gösteriyor ve 280 bini aşkın kişi istihdam ediliyor. Yıllık ihracat tutarı 2 milyar dolar olan sektör, yine yılda 2,5 milyar dolarlık hammadde ithalatı yapıyor. Alüminyum %100 geri dönüştürülebilme özelliği nedeniyle de çevreci bir ürün olarak tercih ediliyor.



Aluexpo 2017 Fuarına 300’ün üzerinde firma katılıyor

ALUEXPO 2017 Fuarı, 33 ülkeden 156’sı yabancı olmak üzere toplam 314 katılımcıyı, 77 ülkeden 11.000 sektörü yakından takip eden ziyaretçi ile buluşturacak.

Global alüminyum dünyasının tamamlayıcı bir platformu olma noktasına gelen ALUEXPO 2017, sektörün önde gelen uzmanlarıyla, yeni yatırımlar için Türkiye’nin potansiyel fırsatlarını değerlendirmek isteyen yabancı firmalar ve aynı zamanda farklı ülkeler ile işbirliği yapmak isteyen yerli firmaları yine bir araya getirecek.



Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anıl, “ALUEXPO Fuarı güçlenerek devam ediyor”

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anıl, fuarın 2015 yılı ile aynı boyutta olduğunu ve katılımcı ve beklenen ziyaretçi sayısında herhangi bir azalma olmadığını, güçlenerek sürdüğünü belirtti.

Anıl konuşmasında, “ Başta TALSAD üyeleri olmak üzere Türkiye’nin önde gelen alüminyum üreticilerinin yer aldığı 9. holde profil, levha, folyo, külçe, çubuk gibi bitmiş veya yarı bitmiş alüminyum ürünler ile alüminyum pencere, kapı ve cephe kaplama sistemleri ve farklı endüstriler için alüminyum ürünler sergilenirken; 10. ve 11. hollerde, global alüminyum sektörünün önde gelen firmalarının da içinde bulunduğu yerli ve yabancı üretici ve tedarikçi firmalar, alüminyum üretiminde kullanılan ürün ve teknolojilerini tanıtacaklar.” Açıklamasını yaptı ve üç gün sürecek fuar boyunca yer alacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. Tüm alüminyum sektörünü ve kullanıcılarını Aluexpo 2017 fuarına davet etti.





Alüminyum Sektörünün Uzmanları 8. Alüminyum Sempozyumu’nda Buluşuyor

ALUEXPO 2017 fuarı ile eş zaman ve mekanda, TALSAD, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası işbirliği ile 8. Alüminyum Sempozyumu da gerçekleştirilecek.

Sempozyum süresince sektörün önde gelen isimleri, uzmanlar ve akademisyenler alüminyum sektörü ile ilgili teknolojik gelişmeleri tanıtacak ve sektörde karşılaşılan problemlerin çözümü konusunda dinleyicilerle bilgi ve görüş paylaşımında bulunmak için etkin bir ortam yaratacaklar. Sempozyum; sektörü ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda irdelemeyi, yeni gelişmeler hakkında bilgilenmeyi ve Türkiye'nin alüminyum dünyasındaki yeri ve geleceği için bir vizyon oluşturmayı amaçlıyor.



Katılımcılar KOSGEB Desteğinden Faydalanabiliyor

ALUEXPO 2017 Fuarları KOSGEB tarafından destek kapsamına alındı. KOSGEB desteği KOBİ boyutlu firmalara verilmektedir. Destekten faydalanabilmek için bağlı bulunulan KOSGEB İdaresi Müdürlüğü’ne başvurmak gerekiyor. (Detaylı bilgi için www.kosgeb.com.tr





T.C. Ekonomi Bakanlığından “Alım Heyeti” Desteği

ALUEXPO 2017 İhtisas Fuarına, yurtdışı tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası ziyaretçi sayısının attırılması amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlığının koordinatörlüğünde düzenlenen “Alım Heyeti” programından destek geldi.

Alım heyeti programı kapsamında tüm alüminyum sektörünü hedefleyen heyet çalışmaları başlatıldı. Yurt dışından, alım heyeti kapsamında ziyaretçi olarak katılmak isteyen firma yetkilileri, bulundukları ülkedeki T.C. Büyükelçiliği’nin Ticaret Müşavirliğine başvurabilecekler.