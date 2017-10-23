İŞ DÜNYASI QNB FİNANSBANK'IN TİDE KONGRESİ'NDE BULUŞTU

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), dünyadan ve Türkiye’den binin üzerinde sektör mensubunu ve akademisyeni Uluslararası XXI. Türkiye İç Denetim Kongresi’nde biraraya getiriyor. 1996 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen ve son 4 yıldır uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Türkiye İç Denetim Kongresi’nde iç denetim, kurumsal yönetim, iç kontrol ve risk yönetimi konularında yetkin uzmanlar bilgi, deneyim ve iyi uygulama örneklerini paylaşıyor.

TİDE Yönetim Kurulu Başkanı, Anadolu Grubu Denetim Koordinatörü Menteş Albayrak, Renault Group Denetim, Risk Yönetimi ve Organizasyon Başkan Yardımcısı, ECIIAYunanistan Bakanı VerraMarmalidou, ECIIA Başkanı Farid Aractingi ve Deloitte Türkiye CEO’su Humphry Hatton’un açılış konuşmalarıyla başlayan kongre, iki gün boyunca iç denetçilerin görüş alışverişinde bulunduğu, uluslararası trendlerin ve meslekteki yeni gelişmelerin tartışıldığı verimli bir platform oluyor.



Dünyanın ve Türkiye’nin kurumsal yönetim ilkeleriyle çalışan şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlarının ve CEO’larının konuşmacı olarak yer aldığı kongre “İletişim Zekası - Etki Yarat, Güven Kazan, Değer Kat” temasıyla düzenleniyor ve ekonomi dünyasıyla birlikte iletişim dünyasından uzmanları da iç denetimçilerle buluşturuyor.

Kurumsal yönetim için doğru iletişim

Bu yıl, iç denetçilerin iletişim alanına odaklandığı bir kongre olmayı amaçlayan organizasyonun ilk oturumu “Kurumsal ve Etkin Yönetim için Doğru İletişim” başlığıyla gerçekleşti. Oturumda QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer A. Aras, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Tekfen Holding Kurumsal İşler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Reha Osman Yolalan ve Allianz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes söz alarak kurumsal yönetimin doğru bir iletişim stratejisi ile nasıl organizasyonlara değer katacağına dair görüşlerini paylaştı.

Üst Yönetim İç Denetimden neler bekliyor?

Kongrenin ikinci gününde ise TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Menteş Albayrak’ın moderatörlüğündeki oturumda Unilever Eski CEO’su İzzet Karaca, Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş veEnerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler şirket üst yönetimlerinin iç denetimden beklentilerini ele alacak.

İletişimcinin Gözüyle “İletişimin Gücü”

İletişimin her geçen gün arttığı çağımızda pek çok kişi doğru iletişim kuramıyor. Kongrenin ilk gününde Cüneyt Özdemir bir iletişimci gücü ile insan ilişkilerinden kurumsal yapıya kadar doğru iletişimin sihirli dünyasının kapılarını aralıyor. Yapılması ve yapılmaması gerekenleri kişisel tarihinden gazetecilik örnekleriyle anlatıyor. İletişimin 5n1k’sı ile doğru zamanda doğru iletişimin yöntemlerini aktarıyor.

Kurum Kültürünün Denetlenmesi

Kurumsal Kültürün denetlenmesi son dönemde uluslararası mesleki gündemin en dikkat çeken başlıklarından biri Paydaşların görüşleri nelerdir? Kültür nasıl tanımlanır? Kültür denetimlerinin kapsamı ve içeriği nasıl belirlenmelidir ve denetimin sonuçları ne şekilde paylaşılmalıdır? Global iç denetim sektöründeki deneyimlerini Jp Morgan Chase & Co İç Denetim Direktörü MarkosDaskalakis kongre ikinci gününde katılımcılarla paylaşıyor olacak.

İşi İyi Yapmak Kadar İyi Aktarmak da Gerekir!

Günümüz iş dünyasında en çok talep edilen yetkinliklerden biri etkili sunum becerisidir. Sunumlar artık iş dünyasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Buna rağmen pek çok kişi sunum yapmayı bir zorunluluk veya korkulu bir süreç olarak görmektedir. Oysa değerli fikirlerin paylaşılması, kritik hususların vurgulanması ve hedef kitlenin ikna edilmesi açısından sunum yapmak büyük bir fırsattır. İletişimci ve Medya Danışmanı Dr. Sedef Kabaş kongrenin ikinci gününde bir sunumun fırsata dönüşebilmesi için ise etkili hazırlık, yaratıcı tasarım ve ikna edici bir aktarım gerektirdiği düşünüyor.

İnternetin Yeni Çağı: Blockchain ve Digital Defter Uygulamaları

Finans ve teknoloji alanlarındaki en yıkıcı kavramlardan birisi olarak kabul edilen blockchain, yani blok zinciri, günümüzde bine yakın sanal para biriminin altyapısını oluşturan teknoloji olarak biliniyor. Bu teknolojiyle birlikte, yakın gelecekte geleneksel internet, finans ve ticaret modellerinin tarihe karışması bekleniyor.KpmgTürkıye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk kongrenin ikinci günündeki sunumunda bu konuyu masaya yatırıyor olacak.

Anadolu’dan Kurumsallaşma Notları

Kapanış konuşmasını TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun’un yapacağı ikinci gün son oturumu Bloomberg HT sunucusu ve TV yapımcısı Sami Altınkaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek. “Anadolu’dan Kurumsallaşma Notları” başlıklı oturumda TİDE Onursal Başkanı, Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil Uzun, TİDE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, QNB Finansbank İç Sistemler Başkanı Bülent Yurdalan, TİDE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Standart Profil A.Ş. Denetim Direktörü M. Kemal Tapkan yıl içerisinde gerçekleşen Ticaret ve Sanayi Odaları ziyaretleri ile ilgili değerlendirmelerini ve gözlemlerini kongre katılımcıları ile paylaşıyor olacak.

Yönetim Kurulları ve Denetim Komiteleri ile Etkili İletişim

Dijital dönüşümün ve büyük teknoloji projelerinin etkilerinden kaynaklanan yeni risklerin doğru anlaşılması ve yönetilmesi, kurumlar için kritik bir hale geldi. Bu çerçevede iç denetim, dış denetim ve denetim komiteleri arasındaki iletişim, iyi bir kurumsal risk yönetimi için gittikçe daha fazla önem kazanmaya başladı. Bu üçlü yapı en etkin şekilde konumlandırılarak ortaya çıkacak yeni risklerin yönetilmesinde aktif rol oynamalıdır. Bu yapı içerisindeki iletişimin geliştirmesi için neler yapılabileceği konusundaki görüşlerini E&Y Türkiye Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı Seda Akkuş kongrenin ikinci gününde katılımcılara aktarıyor olacak.Basın Bülteni