"İŞ DÜNYASI ONUR ÖDÜLÜ" İSMAİL AYTEMİZ

‘Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından ‘İş Dünyası Onur Ödülü’ne layık görülen Aytemiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aytemiz’e, ödülü Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu tarafından takdim edildi.

Aytemiz Petrol’ün kurucusu ve Aytemiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aytemiz, iş dünyasında 60 yılı geride bırakan duayen bir isim. Akaryakıt başta olmak üzere bir çok sektörde önemli başarılara imza atan İsmail Aytemiz’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Aytemiz Holding, 2018 itibarıyla 590’ın üzerinde sözleşmeli bayi sayısına sahip. Aytemiz, yurt çapında akaryakıt dağıtımı ve bayilik oluşturma faaliyetlerini gittikçe artan bir büyüme ivmesiyle sürdürüyor. Aytemiz, Türkiye’nin tüm bölgelerinde 10 ikmal noktası, Mersin, İzmit, Kırıkkale, Trabzon ve Alanya’da bulunan 220 bin metreküp depolama kapasiteli depolama ve dolum terminalleri ile faaliyetlerine devam ediyor.

Aytemiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aytemiz, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Ekovitrin tarafından kendisine verilen ‘İş Dünyası Onur Ödülü’nü almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu saygın ödülden dolayı Ekovitrin Dergisi’ne teşekkür ederim. Bu ödül, iş hayatımızda bizleri daha çok motive ediyor” dedi.