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İş dünyası Diyarbakır'da buluşacak

21 Şubat 2017 Salı 16:30
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Türkiye'nin farklı bölgelerinde yatırımları bulunan ve kent dışında yaşayan Diyarbakırlı iş adamları, Valiliğin davetiyle yarın "Diyarbakır Buluşması"nda bir araya gelecek

İş dünyası Diyarbakır'da buluşacak
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliğinin girişimiyle, Diyarbakırlı olup Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan ve yatırımları olan iş adamları kentte düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.

Vali Hüseyin Aksoy, 33 medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel ve tarihi potansiyeli yüksek olan Diyarbakır'da gerçekleştirilecek "Diyarbakır Buluşması" etkinliğiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu. 

Aksoy, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan illerden biri olan Diyarbakır'ın yatırım anlamında önemli taleplerinin olduğunu söyledi.

- Kente yatırım talebi

Bu açıdan bütün yatırımcıları kente beklediklerini dile getiren Aksoy, buna öncülük etmesi ve daha fazla yatırımın kente gelmesi bakımından Diyarbakır kökenli ancak Türkiye'nin başka illerinde yatırımları olan iş adamlarını kente davet ettiklerini belirtti.

Yarın gerçekleştirilecek buluşmaya katılacak iş adamlarına ildeki yatırım olanakları ile ilgili bilgi vererek, onlardan kente yatırım yapmalarını talep edeceklerini ifade eden Aksoy, "Diyarbakır'a olan aidiyet duygularını daha üst noktaya taşıma arzusundayız. Bu amaçla kendilerini Diyarbakır'da görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade ettik. Bu davetimize katılacak olan çok sayıda Diyarbakırlı iş adamı yarın kentte bizimle birlikte olacak. İli yatırım konusunda daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Toplantıya katılacak iş adamları arasında Nihat Özdemir ile uygun olması durumunda Aziz Yıldırım'ın da yer alacağını söyleyen Aksoy, "Bizim arzumuz Diyarbakırlıların Diyarbakır'a da sahip çıkması, memleketlerine yatırım yapmaları konusunu onlara hatırlatmak. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yatırım yapan bu insanların kendi bölgelerinde yatırım yapmaları konusunda talepte bulunacağız. Umarım onlar da bunu karşılıksız bırakmaz." ifadelerini kullandı.

- "Diyarbakır huzur ve güven ortamını sağladı"

Bu tür toplantılarla kente ilişkin algının da değiştiğine işaret eden Aksoy, amaçlarının kent ile ilgili dışarıdaki algıyı yıkabilmek olduğunu vurguladı.

Aksoy, Diyarbakır'ı gelip gören kişilerin kentten ayrılırken düşüncelerinin değiştiğini ifade ettiklerini anlatarak, bu anlamda herkesi Diyarbakır'a beklediklerini belirtti.

"Kenti gelip, görsünler, tanısınlar ve ondan sonra kanaatlerinin değiştiğini kendileri de ifade edeceklerdir. Diyarbakır, yatırım yapılabilir kentlerin başında geliyor. Huzur ve güven ortamını sağladı. Bundan sonra da bu durum aynı kararlılıkla devam edecek." diyen Aksoy, iş dünyasıyla daha önce yaptıkları gibi bundan sonra da toplantılar yapmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.


Anadolu Haber Ajansı
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