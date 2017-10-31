İş Bankası’ndan ekonomiye 305 milyar TL’lik destek

ş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sağladığı kaynakları istihdam ve katma değer yaratan sektörlere tahsis etmeye özen gösteren İş Bankası’nın ekonomiye nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla verdiği destek 2017 yılı Eylül ayı itibarıyla toplam 304,8 milyar TL’ye ulaştı” dedi.

Bankanın aktifinde %66 ile en büyük paya sahip olan nakdi krediler, 2016 yılsonuna kıyasla %12,4 oranında artarak 229,5 milyar TL’ye ulaşırken, gayrinakdi kredi hacmi ise aynı dönemde 75,3 milyar TL oldu.

Kredi hacmini kaliteli ve sağlıklı bir biçimde büyütme hedefiyle hareket eden İş Bankası’nın sorunlu kredilerinin toplam kredilere oranı, önceki dönemlerde olduğu gibi yılın üçüncü çeyreğinde de sektör ortalamasının altında seyretti ve bir önceki çeyreğe göre sabit kalarak %2,4 düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık sektöründeki teknolojik gelişmelere öncülük eden İş Bankası, müşterilerine en yakın banka olmak ve müşteri deneyimini sürekli iyileştirmek amacıyla, dijital platformdaki yenilikleri hayata geçirmeye devam etti. Yaygın şube ağının yanı sıra, dijital hizmet platformları ve çok yönlü bankacılık hizmetleriyle tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan İş Bankası, mevduat hacmini önceki yılsonuna göre %9,4 oranında artırarak 194,0 milyar TL düzeyine çıkardı. Etkin kaynak yönetimi politikası çerçevesinde mevduat dışı fon kaynakları da sağlayan banka, yılın ilk dokuz ayında yurt içi piyasalarda toplam 8 milyar TL, yurt dışı piyasalarda ise 1,4 milyar ABD Doları muadili tutarında menkul kıymet ihraç etti. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde İş Bankası, yurtiçinde TL cinsinden katkı sermaye niteliğindeki ilk borçlanma aracının ihracını da gerçekleştirdi.

Banka, 2016 yılında temin ettiği sendikasyon kredilerini %100’ün üzerinde bir oran ile yeniledi ve 2017 yılının ilk dokuz ayında uluslararası piyasalardan 22 ülkeden 53 farklı bankanın katılımıyla, yaklaşık 2,5 milyar ABD Doları muadili tutarında sendikasyon kredisi sağladı. İş Bankası, The Banker dergisinin her yıl bankaların ana sermaye büyüklüğüne göre yaptığı listede güçlü sermaye yapısı ile bu yıl da Türk bankaları arasında ilk sırada yer alarak öncü konumunu pekiştirdi.

İş Bankası’nın yılın ilk dokuz ayındaki net kârı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %23 oranında arttı ve 4.103 milyon TL tutarında gerçekleşti. Bankanın özkaynak büyüklüğü ise önceki yılsonuna göre %13,9 artarak 40,9 milyar TL’ye ulaştı. Güçlü sermaye yapısını koruyan ve etkin risk yönetimi politikasını sürdüren bankanın sermaye yeterliliği rasyosu %17 düzeyine ulaştı.

Adnan Bali, “Yaşı bir asra yaklaşan bankamızda, büyüklük sadece ekonomik büyüklük olarak algılanmıyor, tüm faaliyetlerimizle ülkemiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için yaratılan değer olarak görülüyor. Bu anlayışımızın bir sonucu olarak önceki dönemlerde olduğu gibi bu yılda da başarılı sonuçlar elde eden İş Bankası, sektördeki öncü ve lider konumunu korumaya devam edecek” dedi.

Basın Bülteni