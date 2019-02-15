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İş Bankası ve Aytemiz'den ortak kampanya

İş Bankası ve Aytemiz’in iş birliğinde düzenlediği kampanya kapsamında Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelen Maximum Kart kullanıcıları, yapacakları 125 TL ve üzeri 4. yakıt alışverişlerinde, yine Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 30 TL’ye varan MaxiPuan kazanıyor.

İş Bankası ve Aytemiz'den ortak kampanya

İş Bankası ve Aytemiz’in iş birliğinde düzenlediği kampanya kapsamında Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelen Maximum Kart kullanıcıları, yapacakları 125 TL ve üzeri 4. yakıt alışverişlerinde, yine Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 30 TL’ye varan MaxiPuan kazanıyor.

15 Şubat 2019 Cuma 13:13
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İş Bankası ve Aytemiz'den ortak kampanya

İş Bankası ve Aytemiz, Maximum Kart sahipleri için yeni bir kampanya başlatıyor. Maximum Kart sahipleri, 15 Şubat – 31 Mart tarihleri arasında Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacakları 125 TL ve üzeri 4’üncü yakıt alışverişinde, yine Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanmak üzere 25 TL, Maximum Mobil’den kampanyaya katılmaları halinde ise toplam 30 TL MaxiPuan kazanıyor.

Maximum Kart sahiplerinin kazanacakları  MaxiPuan’lar 4 Nisan tarihinde kredi kartlarına yüklenecek ve 18 Nisan 2019 tarihine kadar Maximum üyesi Aytemiz istasyonlarında yapacakları yakıt harcamalarında kullanılabilecek. Kampanya kapsamında bir müşteri kampanyadan bir defa yararlanabilecek ve en fazla 30 TL MaxiPuan kazanabilecek.

Maximum Kart sahipleri, AYTEMIZ yazıp boşluk bırakarak kartlarının son 6 hanesi ile birlikte 4402’ye SMS olarak göndererek ya da Maximum Mobil uygulamasından kampanyaya katılabiliyorlar.

Son Güncelleme: 15.02.2019 15:09
Anahtar Kelimeler:
Iş BankasıAYTEMİZMaximumYakıt
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