"İŞ ADAMI ÖDÜLÜ" ALİ YILDIRIM KOÇ

Türkiye’nin ve dünyanın en önde gelen aile şirketlerinden biri olan Koç Holding’in 3. kuşak temsilcisi Ali Yıldırım Koç, iş ve spor dünyasının başarılı ve karizmatik isimlerinden birisi. Ali Yıldırım Koç, ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli rol alması, girişimci kimliğiyle genç iş adamlarına örnek teşkil etmesi, üst yönetiminde görev aldığı Koç Holding’in Türkiye’nin global pazarda ekonomik gücünün artırılması yönündeki gayretleri ve ayrıca şahsen Türk sporuna yapmış olduğu katkılarından dolayı ‘Türkiye’de Yılın İşadamı Ödülü’ne layık görüldü.

Ali Koç, Koç Holding’de çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 2016’da Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenen Ali Yıldırım Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’nı da yürütüyor.

Ali Koç’un ödülünü alan Koç Holding Medya İlişkileri Müdürü Yeliz Özkara, yaptığı konuşmada, “Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Ali Koç'un ödülünü almak üzere Ekovitrin Dergisi tarafından düzenlenen Yılın Starları ödül gecesine katıldım. Değerli yayın kuruluna, değerli iş insanlarına ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ali Koç'un teşekkürlerini ve selamlarını da iletmek istiyorum” diye konuştu.

