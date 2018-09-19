İş Adamı Derneği adını "İş İnsanı" olarak değiştirdi

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), tüzük tadil çalışmalarını tamamladı. Derneğin ismi GYİAD markası korunarak “Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği” olarak değiştirildi.

Sivil toplum kuruluşlarında cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek ve ayrımcı dil kullanılmasının önüne geçmek için ünvanların “iş İnsanları” olarak değiştirilmesi yönünde bir dönüşümü destekleyen Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), tüzük tadil çalışmalarının tamamlanmasının ardından GYİAD markasını koruyarak, derneğin ismini ‘Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği’ olarak değiştirdi.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Yiğit Savcı, genel kurulda alınan isim değişikliği kararı ile ilgili yaptığı açıklamada: “GYİAD, gerçekleştirdiği proje ve hayata geçirdiği değişimlerle cinsiyet eşitliğine her dönemde vurgu yapan, kamuoyuna örnek olan bir dernektir. Bu doğrultuda, 2006 yılında ilk kadın başkanımızı seçmiştik, bugün de yönetim listemizde kadın ve erkek üye sayımız eşit. Sonuç olarak 32 yıldır faaliyetlerine devam eden derneğimizin genel kurulunda tarihi bir gün yaşadık ve genç iş örgütleri arasında yine çok önemli bir ilke imza attık.” dedi.

İsim değişikliği konusunu ‘Dönüşüm’ projelerinin bir parçası olarak gördüğünü ve üzerinde titizlikle çalıştıklarını belirten Yiğit Savcı, “Göreve başlarken 21. Yüzyılın dinamiklerine ve GYİAD’ın öncü rolüne uygun olarak kadın, dijitalleşme ve sanat başlıklarında ‘Dönüşüm’ üzerine projeler ortaya koyacağımızı söylemiştim. Kobilerin dijitalleşmesi, sanatın dönüştürücü gücünün girişimcilikte kullanılması, “GYİAD Akademi” vasıtasıyla verilen eğitimlerle gençlerimize girişimcilik bakış açısının kazandırılması, iş hayatında kadının yaşadığı sorunlara dikkat çekilmesi ve yönetim kademelerinde daha çok kadının bulunması gibi konular dönüşüm projelerimizin odağını oluşturuyor. Gerçekleştirdiğimiz isim değişikliği ışığında söyleyebilirim ki ülkemizde kadın istihdamının artması için çalışmalarımız devam edecek, hedefimiz 2028 yılına kadar iş dünyasında çalışan kadın ve erkeklerin oranının eşit olması” dedi.