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İranlılar Van esnafının yüzünü güldürdü

23 Mart 2017 Perşembe 13:12
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Ülkelerindeki nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen çok sayıda İranlı turist, Van'da kent merkezindeki otellerde kalıyor ve alışveriş yapıyor

İranlılar Van esnafının yüzünü güldürdü
 VAN (AA) - Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen çok sayıda İranlı turist, Van'da esnafın yüzünü güldürdü. 
 Van'da alışveriş festivaline denk gelen nevruz tatili, Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafa da destek sağladı.
Kentteki otelleri dolduran İranlı turistler, mağazalardan alışveriş yaparak kent merkezindeki restoran ve lokantalarda yoğunluk oluşturdu.
Otel işletmecisi Adem Baytar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılda 18 bin İranlı turisti otellerinde ağırladıklarını söyledi. 

İranlı turistlerin gelmedikleri dönemlerde sıkıntı yaşadıklarını anlatan Baytar, şunları ifade etti:

"Uzun bir süredir İranlı turist kafilelerinin gelmesini bekliyorduk. İranlı turistler yüzümüzü güldürdü. İşlerimiz iyice açıldı. Otelimiz yüzde yüz doluluğa ulaştı. Vanlı esnafın da tek beklentisi buydu. Geldikleri zamanda il ekonomisine büyük bir katkı sağlıyorlar. O yüzden onlara çok özel hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Otel hizmetlerinden tutunda alışveriş yaptıkları mekanlara kadar onları rahat ettirmeye çalışıyoruz." 

- ''Şimdi Van'a gelme zamanı"

Esnaf Erdal Çakar da Nevruz Bayramı için gelen İranlılar ile işlerinin yüzde 40 arttığını söyledi.

İranlı turistlerin Van için çok önemli olduğunu anlatan Çakar, "Nevruz Bayramı tatilinin Van'daki alışveriş festivaline denk gelmesi işlerimiz için çok iyi oldu. Festivalle birlikte oteller, lokantalar ve mağazalarda indirimler yapıldı. Kendimize bir slogan belirledik. 'Şimdi Van'a gelme zamanı' İranlılara rahat alışveriş yapmaları için Farsça broşürler bastırdık. Yeter ki onlar rahat etsin, buradan mutlu bir şekilde ayrılsın." dedi. 
İranlı turist Arzu Zibai, kentte ucuza alışveriş yapabildiklerini, Van'ı ve Türkiye'yi çok sevdiklerini dile getirdi. 

Aynı ülke vatandaşı Ferit Yekvaran, Van'da bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Buranın insanları da çok anlayışlılar. Yani Türkiye'nin insanı bizlere çok yakın. Alışverişi de çok güzel. Uygun fiyata istediklerimizi alabiliyoruz." diye konuştu. 
İranlı Vedut Rezaian de yılda üç dört kez geldikleri Van'da ailesiyle iyi zaman geçirdiğini anlattı. 


Anadolu Haber Ajansı
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