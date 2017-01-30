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İran'da 17 katlı iş merkezinin çökmesi

30 Ocak 2017 Pazartesi 13:15
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Tahran'da yangın sonrası çöken Plasko İş Merkezi'nde hayatını kaybeden 16 itfaiyeci için cenaze töreni düzenlendi

İran'da 17 katlı iş merkezinin çökmesi
TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da yangın sonrası çöken 17 katlı Plasko İş Merkezi'nde hayatını kaybeden 16 itfaiyeci için cenaze töreni düzenlendi.

Tahran'da plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu Plasko İş Merkezi'nin çökmesi sonucu hayatını kaybeden 16 itfaiyeci için İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda İranlı katıldı. 

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Meclis Başkanı Ali Laricani ve Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın da hazır bulunduğu törenin ardından cenazeler defnedilmek üzere kentin güneyindeki Beheşti Zehra Mezarlığı'na gönderildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının da bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasko İş Merkezi'nde 19 Ocak sabahı yangın çıkmış, itfaiyenin müdahalesi sırasında bina çökmüştü. Yaklaşık 200 kişinin yaralandığı olayda 16'sı itfaiye görevlisi 26 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.


Anadolu Haber Ajansı
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