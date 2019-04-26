Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
94783
ALTIN
245.816
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.6816
EURO
6.6229

"İran petrolü için ABD'yi ikna etmeye çalışıyoruz"

ABD'nin, İran'dan petrol alımı için verilen izni uzatmayacağını açıklamasının ardından Türkiye bu kararın değişmesi için uğraşıyor. Tüpraş rafinerisinin İran petrolüne uygun olduğunu belirten Dışişleri sözcüsü, ABD'yi ikna etmeye çalıştıklarını bildirdi.

"İran petrolü için ABD'yi ikna etmeye çalışıyoruz"

ABD'nin, İran'dan petrol alımı için verilen izni uzatmayacağını açıklamasının ardından Türkiye bu kararın değişmesi için uğraşıyor. Tüpraş rafinerisinin İran petrolüne uygun olduğunu belirten Dışişleri sözcüsü, ABD'yi ikna etmeye çalıştıklarını bildirdi.

26 Nisan 2019 Cuma 15:05
1242 Okunma
"İran petrolü için ABD'yi ikna etmeye çalışıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, İran'a yaptırımlar konusunda ABD'yi ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Aksoy düzenlediği basın toplantısında, Tüpraş'ın ABD'nin İran yaptırımları konusunu çok yakından takip ettiğini ifade ederek, "Rafineri İran petrolüne uygun, ABD'yi ikna etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin İran'dan alımı ne kadar?

Trump yönetimi, İran'dan petrol alımı için 180 gün süreyle Türkiye, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hindistan, İtalya ve Yunanistan'a muafiyet tanımıştı. Hafta başında, süresi 2 Mayıs'ta sona erecek ithalat izinlerinin uzatılmayacağı açıklandı.

ABD'nin kararının ardından dün 75,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bugün 73,52 dolara geriledi.

Türkiye, muafiyetin başladığı Kasım 2018'den Ocak sonuna kadar İran'dan toplam 485 bin 214 ton ham petrol ithal etti. Şubat verisi ise henüz yayımlanmadı.

Ticaret mekanizması için çalışılıyor

Bugünkü toplantısında Aksoy ayrıca, İran ile ticaret mekanizması konusunda Ticaret Bakanlığının çalıştığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta, İran ile ticarette Avrupa ülkelerinin kurmaya çalıştığı INSTEX benzeri bir mekanizma kullanmayı düşündüklerini söylemişti. Ayrıca hedeflerinin 30 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu aktarmıştı.

Fransa, Almanya ve İngiltere; ABD yaptırımlarına rağmen İran ile dolar dışı para birimlerinde ticaret yürütebilmek için INSTEX adı verilen bir mekanizma oluşturdu. İran son olarak Mart ayında mekanizmanın birkaç hafta içinde devreye alınacağını tahmin ettiğini açıklamıştı.

Son Güncelleme: 26.04.2019 15:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekopazar'da Bu Hafta: 28 Nisan Pazar
Ekopazar'da Bu Hafta: 28 Nisan Pazar
Kötü niyete 3 kat tazminat!
Kötü niyete 3 kat tazminat!
Hayrettin Karaman dindarları eleştirdi
Hayrettin Karaman dindarları eleştirdi
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim