İpragaz, turizme enerji veriyor

Türkiye'nin konaklama sektöründeki en büyük çatı örgütü olan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) işbirliğinde gerçekleştirilen Horeca Fair 2019 – “Ege Uluslararası 4. Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı” ile “Ege 4. Ev Dışı Tüketim Ürünleri, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı”, 4 gün boyunca Türkiye turizmini buluşturuyor.

Bugüne kadar Kuşadası’nda düzenlenen Horeca Fair, bu yıl ilk kez İzmir’de, kentin yeni fuar alanı Fuar İzmir’de kapılarını ziyaretçilere açtı. 2018’de 17.981 ziyaretçi, 182 firma, 1.262 otel satınalma yetkilisi, 16.654 restoran, kafe, bar satınalma yetkilisi, 598 aşçı ve 63’ü uluslararası olmak üzere toplam 517 şefin katılımıyla çok önemli bir turizm platformu oluşturan fuarın 4’üncüsünde bu rakamların da aşılacağı öngörülüyor.

Başta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye turizminin en önemli buluşmalarından biri olan Horeca Fair 2019’da, öncülüğü ve hizmetleri ile sektöre önemli katkılar sağlayan İpragaz da yerini aldı. Turizmin en önemli enerji kaynaklarından dökme gaz (LPG ve LNG) ile LPGPRO ve Freepoint gibi bu alana yönelik inovasyon ürünlerinin sergilendiği İpragaz standı, fuarın ilk gününde en çok ilgi çeken noktalardan biri oldu.

“Turizm, İpragaz için öncelikli sektörlerden”

İpragaz’ın, gerçekleştirdiği ilkler ve inovatif ürünlerle her alanda olduğu gibi turizme de önemli katkılar sağladığını belirten İpragaz Dökme Gaz Satış Grup Müdürü Kemal Güveli, “İpragaz, 1973 yılında ilk büyük tanklı dökme gaz sistemini uygulamaya geçirerek, 2005 yılında Sistem LNG markasıyla başlattığı sıvılaştırılmış doğalgaz satışları ile turizm sektörüne enerji ihtiyaçlarının en ideal şekilde karşılanması noktasında önemli katkılar sağlamıştır. LPG tüketimi yüksek olan işletmeler için ideal enerji çözümü sunan LPGPRO, estetik ve verimli yapısı ile dış mekan ısıtıcısı Freepoint ısı şemsiyeleri gibi çeşitli inovatif ürünlerimizle de bu katkıyı zenginleştiriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada İpragaz, Türkiye’de enerjinin 4 temel segmentinde; LPG, doğalgaz, elektrik ve akaryakıtta tek çatı altında hizmet sunabilen yegane şirket konumundadır. Kendi iştigal alanı olan enerjide, Türkiye’nin gelişimine yönelik katkılar sağlayan İpragaz’ın öncelik verdiği sektörlerden biri de hiç şüphesiz turizmdir. Turizmin mevcut ve gelişecek tüm enerji ihtiyaçlarına yönelik en efektif çözümler sunmak, İpragaz’ın her zaman en önemli önceliklerinden olacaktır” açıklamasında bulundu.

Fuar, adeta bir turizm festivaline dönüştü

Horeca Fair 2019, birbirinden renkli etkinlikleri ve yöresel lezzet şovları ile adeta bir Turizm festivaline dönüştü. Açılış töreninin ardından Kıyı Ege Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Turizm ve Ege başlıklı konferansının gerçekleştirildiği fuar, 4 güne yayılan birbirinden renkli ve lezzetli etkinlikleriyle de adeta bir festival atmosferi sunuyor.

Ünlü isimlerin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Ege Şefler Yarışması”, “Tanrıların Ölümsüzlük Meyvesi Zeytin ve Zeytinyağı”, “Gençlerle Eğlenceli Yemek Atölyesi”, “Lezzetli Ege Kasabaları”, “Vazgeçilmez Lezzetlerin Ahengi – Kahve ve Çikolatanın Mükemmel Uyumu”, “Barbeküde Sokak Lezzetleri”, “Sütün En Güzel Hali – E ge’nin Peynirleri”, “Yeryüzüne Kök Salmış Üzüm Bağlarının Vücut Bulmuş Hali – Şarap” ve sürpriz etkinlikler, fuar süresince ziyaretçilere renkli saatler ve eşsiz lezzetler yaşatacak.