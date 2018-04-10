İpragaz, ISTRADE 2018’de geleneksel olarak yerini aldı

3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi – ISTRADE 2018, bu yıl 9–10 Nisan tarihleri arasında ve yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, EPDK’nın destekleriyle gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’in gerçekleştirdiği Raffles İstanbul Zorlu Center’da düzenlenen ISTRADE 2018;TOBB, ELDER, ETD, PETFORM, EÜD, GAZBİR ve GAZİD gibi Türkiye’nin önde gelen enerji STK’ların da desteğini aldı. Türkiye enerji sektörünün köklü ve güçlü markası İpragaz da, zirveye aralıksız olarak verdiği destek ve katılımını bu yıl da sürdürerek, ISTRADE 2018’de geleneksel olarak yerini aldı. Enerji sektöründeki faaliyet alanlarının sergilendiği İpragaz standı, ISTRADE 2018’de de yoğun ilgi gördü.

Enerjinin bugünü, yarını; ilgili tüm taraflar ve her yönüyle ele alındı

Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışından katılımcıların ve ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği zirvede; sektörün önemli ve konusunda en yetkin isimleri; enerji ticaretindeki sorunları, güncel gelişmeleri, gelecekle ilgili öngörüleri tartıştılar. ISTRADE 2018’de, sektörün tüm taraflarını temsil eden üst düzey isimlerin oluşturduğu 32 konuşmacının yer aldığı 8 farklı panelde, “Enerji Ticaretinde Dijital Dönüşüm”, “Perakende Elektrik Piyasaları ve Dağıtım”, “Elektrik Piyasalarında Ticaret ve Tedarik”, “Akaryakıt Ticareti ve Depolama”, “Türkiye’de Doğal Gaz Ticareti”, “Balkanlar’da Bölgesel Gaz Ticareti”, “Petrol Piyasalarında Ticaret ve Dijitalleşme”, “ETD İstanbul Traders Meeting” gibi çeşitli konu başlıkları ele alındı.

Enerjinin alanındaki tek platformuna İpragaz’dan aralıksız destek

ISTRADE 2018’in, enerji ticareti ve tedariği konusunda Türkiye’de düzenlenen çok önemli bir zirve olduğuna dikkat çeken İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “Zirve, gerek ulusal ve gerekse uluslararası platformlarda gördüğü kabul ve katılım ile çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. 3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi, Türkiye’nin enerji ticareti ve tedariğinin hem kamu hem de özel sektör ve STK’lar olarak tüm taraflarını bir araya getiren, aynı masaya oturtan en önemli platformlardan biri. Dolayısıyla enerji gibi önemli bir sektörün bugününün değerlendirildiği, geleceğinin tartışıldığı çok önemli bir zirvemiz. Bu nedenle hem kamu yetkililerimiz, hem özel sektör temsilcilerimiz ve hem de STK’larımız, bu zirveye katılarak tek bir platformda buluşuyor. Dolayısıyla ISTRADE 2018’de enerji her yönü ile ve ilgili tüm muhatapları tarafından tartışılıyor, ortaya Türkiye için çok önemli sonuçlar çıkıyor. İpragaz da hem sektörümüz hem de ülkemiz için çok önemli bu platformda aralıksız olarak yer alıyor” şeklinde konuştu.