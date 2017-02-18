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İNTERNET 2020'DE DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 60'INA ULAŞACAK

18 Şubat 2017 Cumartesi 11:42
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2015'te dünya nüfusunun yüzde 43'ünü oluşturan internet kullanıcı sayısının 2020'de yüzde 60'a çıkacağı öngörülüyor

İNTERNET 2020'DE DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 60'INA ULAŞACAK
ANKARA (AA) - "Dijital devrim" olarak adlandırılan interneti kullanan kişi sayısının 2020 yılında dünya nüfusunun yüzde 60'ına ulaşması bekleniyor.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) internet erişim oranlarına ilişkin istatistiklerine göre, 1995'te dünya nüfusunun yüzde 1'i internet hizmetinden yararlanıyorken, 2000 yılına gelindiğinde bu rakam dünya nüfusunun yüzde 7'sine ulaştı.

1989'de icat edilen internete erişebilen kişi sayısı, 2015’te 3,2 milyara ulaşarak dünya nüfusun yüzde 43'ünü oluşturdu. Bir yıl sonra da dünyada yaklaşık 3,5 milyar kişi internet erişimine sahip oldu.

2016'da Amerika kıtasında nüfusun yüzde 65'i, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde yüzde 66'sı, Afrika'da yüzde 25'i, Avrupa'da yüzde 79'u, Asya ve Pasifik'te yüzde 42'si, Arap ülkelerinde de yüzde 41'i internete erişebildi.

Tahminlere göre, internete erişim imkanı bulabilecek kişi sayısı 2020 yılına kadar 4,1 milyara çıkacak. Bu sayı dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturacak.

- En çok internet kullanılan ülkeler

İnternetin mucidi Tim Berners-Lee tarafından kurulan World Wide Web Foundation tarafından da istatistikleri kullanılan "internet live stats" adlı siteye göre, dünyada 2016 yılında en çok internet kullanıcısına sahip ilk 10 ülke sırasıyla şöyle oldu:

Çin (721,4 milyon), Hindistan (462,1 milyon), ABD (286,9 milyon), Brezilya (139,1 milyon), Japonya (115,1 milyon), Rusya (102,2 milyon), Nijerya (86,2 milyon), Almanya (71 milyon), İngiltere (60,2 milyon), Meksika (58 milyon).

Dünya Bankası rakamlarına göre ise 2015'te nüfusa göre en yüksek internet kullanıcı oranına sahip ilk 10 ülke ise şöyle sıralandı:

Bermuda (yüzde 98,3), İzlanda (yüzde 98,2), Lüksemburg (yüzde 97,3), Andorra (yüzde 96,9), Norveç (yüzde 96,8), Lichtenstein (yüzde 96,6), Danimarka (yüzde 96,3), Faroe Adaları (yüzde 94,2), Bahreyn (yüzde 93,5), Monaco (yüzde 93,4).

- 2020'de kişi başına 25,1 GB internet

İnternet erişimin 2020 yılına kadar artmasıyla kişi başına internet kullanımı da artacak. Aylık internet kullanımının 2015’te kişi başına 9,9 gigabayttan 2020 yılında 25,1 gigabayta çıkması bekleniyor.

Ayrıca ITU, 2020 yılına kadar internet ağına bağlı cihazların sayısının da 25 milyara ulaşacağını öngörüyor. Böylelikle 2015'te kişi başına düşen internet ağına bağlı cihaz sayısı 2020 yılında 2,2'den 3,4'e yükselecek.

- Akıllı telefon trafiği ve videolar artacak

Akıllı telefon trafiğinin ise bilgisayar trafiğini 2020 yılına kadar geçmesi bekleniyor.

Bilişim teknolojileri şirketi Cisco'ya göre ise yine 2020'ye kadar videoların internette en çok yer kaplayan içerik olacağı tahmin ediliyor. 2020'de dünya üzerindeki tüm internet trafiğinin yüzde 79'unun videolardan oluşacacağı öngörülüyor.

2020 yılına gelindiğinde ayrıca dünyada her ay 3 trilyon dakikalık video internette dolaşacak. Her saniye 1 milyon dakikalık video içeriği internete yüklenecek ya da izlenecek. 

Ayrıca, 2020 yılında ayda 127,8 eksabayt video trafiği oluşacak. Bu rakam 2015'te 33,7 eksabayt olmuştu.

Dijital veri ölçü birimi olarak 1 eksabayt 1024 petabayta, 1 petabayt 1024 terabayta, 1 terabayt 1024 gigabayta, 1 gigabayt 1024 megabayta, 1 megabayt ise 1024 kilobayta karşılık geliyor.


Anadolu Haber Ajansı
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