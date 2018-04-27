İntema – Suadiye bilgili mağazası açıldı!

Eczacıbaşı Yapı Grubu’nun kalitesi ve güvencesiyle hizmet veren İntema, Türkiye’nin ilk modüler mutfak markası konumunda bulunuyor. Yenilikçi ve modern çizgisi, kaliteli ürün ve yakın hizmet anlayışıyla kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mutfaklar sunan İntema, İstanbul Anadolu Yakası’nın en canlı, hareketli ve zengin sosyal imkanlar sunan bölgesi Suadiye’de varlığını güçlendiriyor.

İntema, farklı ihtiyaçların, farklı mutfaklar yarattığının bilinciyle, her geçen gün gelişiyor ve büyümeye devam ediyor. Bilgili Ahşap ile gerçekleştirdiği iş birliği doğrultusunda 25 Nisan Çarşamba günü 400 metrekare alanda Suadiye Bilgili yetkili satış noktasının açılışını gerçekleştiren İntema, toplam 30 noktaya ulaştı. Bağdat Caddesi ile Anadolu Yakası’nın diğer noktalarına yakınlığı ve merkezi konumu ile öne çıkacak olan mağazada; İntema’nın modern Türk tasarımlarının yanı sıra Berloni’nin İtalyan tarzına ve estetiğine sahip mutfak mobilya ve cihazlarının satışı yapılacak. Akılcı, estetik ve fonksiyonel ürünleri ile sektöre yeni bir vizyon getiren İntema, 2015 yılından bu yana Berloni markasının Türkiye dağıtımını gerçekleştiriyor.

25 Nisan akşamı yemek şovları ve DJ performansı ile misafirlerini ağırlayan İntema Suadiye Bilgili yetkili satış noktası sahibi Ahmet Bilgili, önümüzdeki dönemde kaliteli, klasik, şık ve modern çizgilere sahip olan mutfakları, hem tüketicilere hem de tasarımcı ve mimarlara bir arada sunacak. 6 İntema ve 7 Berloni mutfağın bulunduğu mağaza, yeni eğilimlerin ve trendlerin ortaya çıktığı 2018’de, ev dekorasyonunda müşterilerin beklentilerine cevap verecek.

3 yıl içinde satış noktaları sayını 60’a çıkarmayı hedefliyor

İntema, kurulduğu günden bu yana Türkiye genelinde 17 ilde 30 satış noktası ile satış öncesi danışmanlık, projelendirme, mimari hizmetler, satış sonrası montaj ve servis hizmetleri ile yeni nesil ihtiyaçlara cevap veriyor. İntema, satış noktaları içerisinde en fazla mutfak çeşidi bulunduran Suadiye Mağazası ile Anadolu Yakası’nda pazara yönelik artan talebi karşılamaya hazırlanıyor. İntema, önümüzdeki 3 yıl içinde satış noktalarının bulunduğu illerin sayısını 17 ilden 30 ile çıkarıp, nokta sayısını da 30’ten 60’a çıkarmayı hedefliyor.

İntema Suadiye Bilgili yetkili satış noktasının açılışında konuşan İntema Yaşam Genel Müdürü Emre Eczacıbaşı, işbirlikçilerinin elini güçlendirecek çözümler ve ürünler sunmayı amaçladıklarının altını çizdi. 2018 yılını İntema’nın yılı olarak belirlediklerini ifade eden İntema Yaşam Genel Müdürü Emre Eczacıbaşı, “Planlamalarımız doğrultusunda İntema ile yüzde 45 büyümeyi ve önümüzdeki 3 yıl içinde de Türkiye'deki erişilebilirliğimizi yüzde 80’e çıkarmayı hedefliyoruz. Sayın Ahmet Bilgili’yle gerçekleştirdiğimiz bu iş ortaklığı ile güçlerimizi birleştirdik. İntema Suadiye Bilgili yetkili satış noktamızın İntema ve Berloni olmak üzere toplam 13 mutfak ile satış öncesi ve satış sonrası vereceği hizmetle güzel projelere imza atacağını, sektörün gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Biz de yıl içerisinde gerek markamıza yapacağımız iletişim yatırımları gerekse ürün yenilikleri ile mutfak markamız İntema’yı daha da güçlendirmek ve daha iyi yerlere taşımak hedefiyle ilerleyeceğiz” dedi.