INTCAS ilk öğrenci destek merkezini açtı



2011 yılında İngiltere’de kurulan, global eğitimi teknoloji ile buluşturan EdTech şirketi INTCAS (Intelligent Communities Around Students), ilk öğrenci destek merkez ofisini İstanbul’da açtı. İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki merkezinde eğitimli danışmanlarıyla öğrencilere; kariyer planlama, eğitim tercihleri, dil ve kişisel becerilerini geliştirme gibi alanlarda hizmet verecek olan INTCAS, Avrupa ve Merkezi Asya bölgesini Türkiye’deki ofisinden yönetecek. 2021 yılına kadar 123 ülke 174 ofisle hizmet vermeyi planlayan INTCAS, Türkiye’nin 350 bin yabancı öğrenci çekme hedefine ulaşmasında da yardımcı olacak.

“EdTech sektörünün 2020 yılında 250 bin dolarlık bir pazar olması bekleniyor diyen” INTCAS Türkiye Genel Müdürü Tanju Zerrin, buna karşın 5 trilyon dolar değerindeki global eğitim sektörünün sadece %2’sinin dijitalleştiğini belitti. EdTech sektörüne bir süredir ABD’nin öncülük ettiğini ancak artık yatırımcıların Asya’ya yönelmeye başladığını aktaran Zerrin, Türkiye’nin bu alanda önemli bir potansiyel taşıdığını aktardı. Zerrin, EdTech alanında iddialı bir oyuncu olan INTCAS’ın Türkiye’de ve tüm dünyada eğitim sektöründe köklü bir değişimin öncüsü olmayı hedeflediğini iletti.

İstanbul’da açılan ilk destek merkezinin dünyanın farklı noktalarında açılması planlanan merkezler için örnek teşkil edeceğini aktaran INTCAS Uluslararası Pazarlama Müdürü Edward Peters, “Amacımız gençlerin en iyi kariyere ulaşmaları ve tabi ki bunun için mutlu olacakları tercihler yapmaları. Günümüzde gençler eskiye kıyasla çok daha fazla zorlukla karşı karşıyalar. Bu nedenle üst düzey bir eğitim almanın önemi daha da artıyor. Bu da uluslarası eğitim sektörünü stratejik bir noktaya taşıyor. Temelinde teknoloji şirketi olarak, yapay zeka ve blockchain teknolojisine sahip platformumuz üzerinden birçok segmente ayrılmış olan eğitim sektörünü bir çatı altında buluşturuyor, uzun, çoğu zaman karmaşık ve bürokratik işlemlerle dolu bir süreç olan yurtdışı eğitim sürecinin tek bir platform üzerinden, kolay ve güvenli şekilde yönetilmesini sağlıyoruz. Bireysel ve gurup olarak danışmanlık alabilen öğrenciler, karakterlerine, beklentilerine ve bütçelerine en uygun okul tercihini yapabiliyorlar. Ardından intcas.com/tr üzerinden oluşturdukları profilleriyle bu okullara kolayca başvuru yapabiliyor ve tüm süreçte uzman kadromuz tarafından koçluk alabiliyorlar.” dedi.

Açılışa özel birçok ücretsiz hizmet sunulacak

İyi bir eğitimin herkesin hakkı olduğu inancıyla yola çıkan INTCAS, Bağdat Caddesi’ndeki öğrenci destek merkezinde verecekleri kapsamlı danışmanlık hizmetinin yanı sıra, intcas.com/tr adresinden tüm Türkiye’deki gençlere kendilerine en uygun ve kaliteli eğitimi almalarında rehberlik edecek. Bu hizmetleri Türk okullarına da genellikle daha iyi kariyer tavsiyeleri vermelerine yardımcı olmak için sunacaklarını aktaran INTCAS Türkiye Genel Müdürü Tanju Zerrin, “Merkez ofis açılışına özel ilk haftamızda (16 Ekim’e kadar) öğrencilere birçok ücretsiz hizmet sunacağız. Bu dönem, yeni merkezimize gelip hizmetleri denemek için mükemmel bir fırsat olacak.” diye konuştu.

“Kurumların iş yükünü hafifleteceğiz”



INTCAS’ın sadece öğrencilerin değil, eğitim sektörüyle bağlantılı olarak çalışan tüm kurum ve kuruluşların da işini kolaylaştıracağını ifade eden Zerrin, sundukları hizmetlerle zaman ve enerji tasarrufu sağlayarak kurumların iş yüklerini hafifleteceklerini aktardı. Ayrıca, kurumlara ihtiyaçlarına yönelik personel eğitimleri, sosyal sorumluluk projeleri, sponsorluk ve reklam iş birlikleri, stajyer ve burs programları gibi birçok çalışma ve fikir ortaklığı sunarak, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarında katkı sunacaklarını da ekledi.

Yabancı öğrenci çekmenin zahmetli ve masraflı bir süreç olduğunu hatırlatan Zerrin, “Global networkümüzde binlerce başarılı ve yetenekli öğrenci var. intcas.com üzerinden bu öğrencilere kolaylıkla ulaşabilen kurumlar, yabancı öğrenci seçim sürecinde %60’a varan bir tasarruf sağlarken, uluslarası öğrenci sayılarını yetenekli öğrencilerle artırmanın rahatlığını yaşıyorlar.” dedi.