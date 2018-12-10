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Instagram kullanımında Dünya Beşincisiyiz

Dünyadaki aktif Instagram kullanıcı sayısının yaklaşık 1 milyara ulaştığı görülürken, Türkiye’nin 37 milyon aktif Instagram kullanıcı sayısı ile beşinci sıraya yerleştiği görüldü.

Instagram kullanımında Dünya Beşincisiyiz

Dünyadaki aktif Instagram kullanıcı sayısının yaklaşık 1 milyara ulaştığı görülürken, Türkiye’nin 37 milyon aktif Instagram kullanıcı sayısı ile beşinci sıraya yerleştiği görüldü.

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:01
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Instagram kullanımında Dünya Beşincisiyiz

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, sosyal medya platformu Instagram’ın takipçi sayısına yönelik araştırmayı inceledi Ajans Press’in Statista verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin 37 milyon aktif Instagram kullanıcı sayısı ile beşinci sıraya yerleştiği görüldü. Dünya üzerindeki bütün ülkeler baz alınırken, listenin birinci sırasına 121 milyon aktif kullanıcı sayısı ile ABD’nin yerleştiği saptandı. ABD’yi de ikinci sıradan 71 milyon kullanıcı ile Hindistan, 64 milyon ile Brezilya, 59 milyon ile de Endonezya takip etti. İlk 10’da yer alan diğer ülkeler ise; Rusya, Japonya, İran, Birleşik Krallık ve Meksika olarak kaydedildi.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde sosyal medya ve platformların medyada ne kadar konuşulduğuna yönelik yapılan incelemede, araştırmaya konu olan Instagram’ın 16 bin 158 haberle konuşulduğu görüldü. Sosyal medya başlığında ise 150 binin üzerinden haber yansıması olduğu tespit edildi.

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InstagramDünyaBeşinci
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